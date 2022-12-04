Тоттенхэм и Аталанта остановили переговоры по Малиновскому

Английский «Тоттенхэм» и итальянская «Аталанта» поставили на паузу обсуждение вероятного трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Источник утверждает, что велика вероятность того, что переезд игрока из Бергамо в Лондон так и не состоится. Причина – начало расследования прокуратурой Турина финансовой деятельности «Ювентуса», где замешан нынешний спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи. Тогда он работал в стане «старой синьоры».

Читайте также: Аталанта готова к переговорам по Малиновскому этой зимой

Переговоры по Малиновскому между «Тоттенхэмом» и «Аталантой» были очень сложными. Стороны никак не могли сойтись в деталях соглашения, которое оценивается в 16-18 млн евро. Исходя из этого, весьма вероятно, что Руслан Малиновский останется в «Аталанте» до конца нынешнего сезона.