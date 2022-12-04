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Англия
04 декабря 2022, 18:06 |
2011
0

Тоттенхэм и Аталанта остановили переговоры по Малиновскому

Переход украинца практически сорвался

04 декабря 2022, 18:06 |
2011
0
Тоттенхэм и Аталанта остановили переговоры по Малиновскому
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Английский «Тоттенхэм» и итальянская «Аталанта» поставили на паузу обсуждение вероятного трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Источник утверждает, что велика вероятность того, что переезд игрока из Бергамо в Лондон так и не состоится. Причина – начало расследования прокуратурой Турина финансовой деятельности «Ювентуса», где замешан нынешний спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи. Тогда он работал в стане «старой синьоры».

Переговоры по Малиновскому между «Тоттенхэмом» и «Аталантой» были очень сложными. Стороны никак не могли сойтись в деталях соглашения, которое оценивается в 16-18 млн евро. Исходя из этого, весьма вероятно, что Руслан Малиновский останется в «Аталанте» до конца нынешнего сезона.

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Источник Il Giorno
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