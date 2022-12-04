Тоттенхэм и Аталанта остановили переговоры по Малиновскому
Переход украинца практически сорвался
Английский «Тоттенхэм» и итальянская «Аталанта» поставили на паузу обсуждение вероятного трансфера украинского полузащитника Руслана Малиновского.
Источник утверждает, что велика вероятность того, что переезд игрока из Бергамо в Лондон так и не состоится. Причина – начало расследования прокуратурой Турина финансовой деятельности «Ювентуса», где замешан нынешний спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи. Тогда он работал в стане «старой синьоры».
Переговоры по Малиновскому между «Тоттенхэмом» и «Аталантой» были очень сложными. Стороны никак не могли сойтись в деталях соглашения, которое оценивается в 16-18 млн евро. Исходя из этого, весьма вероятно, что Руслан Малиновский останется в «Аталанте» до конца нынешнего сезона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу
Победитель спринта лидировал на протяжении всего преследования