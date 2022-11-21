Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта готова к переговорам по Малиновскому этой зимой
Италия
21 ноября 2022, 17:54 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:00
559
0

Аталанта готова к переговорам по Малиновскому этой зимой

Бергамаски готовятся к перестройке состава

21 ноября 2022, 17:54 | Обновлено 21 ноября 2022, 18:00
559
0
Аталанта готова к переговорам по Малиновскому этой зимой
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянская «Аталанта» во время зимней паузы в чемпионате Италии намерена внести изменения в имеющийся состав исполнителей. Перемены должны будут коснуться украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.

Сообщается, что в «богине» приняли решение о расставании с Малиновским, учитывая тот факт, что ему уже 29 лет, и он не входит в число игроков дальней перспективы. Наряду с Русланом, аналогичный статус имеется и у 31-летнего колумбийского нападающего Дувана Сапаты.

В «Аталанте» хотят в зимнее межсезонье попытаться продать и Малиновского, и Сапату.

Клуб из Бергамо оценивает украинского полузащитника в 15-18 миллионов евро. О вероятных претендентах на Малиновского ничего не сообщается, но ранее была информация, что он якобы находится в поле зрения «Тоттенхэма» и «Марселя».

По теме:
Милан включился в борьбу за Малиновского
Источник: Малиновский покинет Аталанту в январе
МАЛИНОВСКИЙ: «россия – террористическое государство. Просто напоминание»
Аталанта Руслан Малиновский
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Gazzetta dello Sport
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Другие виды | 21 ноября 2022, 16:25 0
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты

Турнир пройдет с 4 по 20 ноября

Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Футбол | 21 ноября 2022, 10:39 5
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана
Магуайр выйдет в старте сборной Англии на матч против Ирана

Также с первых минут на поле появятся Джон Стоунс, Люк Шоу и Киран Триппьер

Верес – Динамо – 0:1. Удар Цыганкова принес победу. Обзор матча УПЛ
Футбол | 21.11.2022, 17:17
Верес – Динамо – 0:1. Удар Цыганкова принес победу. Обзор матча УПЛ
Верес – Динамо – 0:1. Удар Цыганкова принес победу. Обзор матча УПЛ
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
Другие виды | 20.11.2022, 21:05
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
Футбол | 21.11.2022, 07:21
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 4
Футбол
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
Бывший чемпион мира: «Льюис побил бы Фьюри и нокаутировал его»
21.11.2022, 08:40 3
Бокс
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
Он непобедимый. Джокович выиграл шестой трофей на Итоговом турнире АТР
20.11.2022, 21:47 1
Теннис
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Герои на все времена. Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
20.11.2022, 11:46 6
Футбол
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
Карпаты в течение 2 минут играли с Прикарпатьем с 12 игроками на поле
20.11.2022, 15:10 15
Футбол
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
Украинские морпехи сбежали из плена оккупантов
20.11.2022, 18:55 2
Война
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
У Роналду появились два варианта продолжения карьеры
20.11.2022, 13:11 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности