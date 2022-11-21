Аталанта готова к переговорам по Малиновскому этой зимой
Бергамаски готовятся к перестройке состава
Итальянская «Аталанта» во время зимней паузы в чемпионате Италии намерена внести изменения в имеющийся состав исполнителей. Перемены должны будут коснуться украинского полузащитника команды Руслана Малиновского.
Сообщается, что в «богине» приняли решение о расставании с Малиновским, учитывая тот факт, что ему уже 29 лет, и он не входит в число игроков дальней перспективы. Наряду с Русланом, аналогичный статус имеется и у 31-летнего колумбийского нападающего Дувана Сапаты.
В «Аталанте» хотят в зимнее межсезонье попытаться продать и Малиновского, и Сапату.
Клуб из Бергамо оценивает украинского полузащитника в 15-18 миллионов евро. О вероятных претендентах на Малиновского ничего не сообщается, но ранее была информация, что он якобы находится в поле зрения «Тоттенхэма» и «Марселя».
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