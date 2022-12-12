ТОП-5 полуфинальных матчей на мундиалях

Полуфиналы крупных турниров – особая статья. Это – чемпионские раунды, которых достигают лучшие из лучших. В отличие от первых раундов плей-офф, здесь совершенно исключены случайные пассажиры, а в большинстве своем представлены команды, которые любят доминировать на поле и исповедуют креативный футбол. Не без исключений, конечно, однако их не так уж много в истории мундиалей. И нередко, пренебрегая оборонной тактикой, полуфиналисты стремятся играть первым номером, поэтому и поединки в шаге от финала часто становятся украшениями того или иного чемпионата мира. Более того, матч, который футбольные историки назвали «Игрой века», состоялся именно в рамках полуфинала мундиаля. Вспомним.

Ни один триллер не будет иметь более сильного эффекта!

1. 17.06.1970. Мехико. Стадион «Ацтека». 102 444 зрителя. Италия – ФРГ – 4:3 в дополнительное время (1:0, 1:1).

Голы: Бонинсенья, 8, Бурньич, 98, Рива, 104, Ривера, 111 – Шнеллингер, 90+2, Мюллер, 94, 110.

Если не видели эту феерию, очень рекомендую. Даже ведая о счете и судьбе тогдашних итальянских и западногерманских звезд, сложно оторваться от просмотра этого поединка. Много ли вы знаете матчей в истории мирового футбола, которым были посвящены памятные доски на стадионах, где они проходили? На «Ацтеке» в Мехико таковая, посвященная именно этой игре, есть!

Карл-Хайнц Шнеллингер – в то время игрок «Милана» – свой единственный гол за сборную забил именно в том матче, переведя в добавленное ко 2-му тайму время (тогда количество компенсированных минут было тайной за семью замками) игру в овертайм. Шнеллингер, Солдат из Дюрена, играл за разные итальянские клубы более десятка лет, а основные трофеи получил с «Миланом» (но не забил ни одного гола в составе «россо-нери»!). Примечательно, что и после окончания игровой карьеры он поселился неподалеку от Милана.

В овертайме болельщиков обеих команд бросало то в жар, то в холод. Команды поочередно вели в счете. Наконец, на гол Джанни Риверы (замечательный кросс от Роберто Бонинсеньи!) сборная ФРГ аргументов не нашла.

Мировая пресса была в восторге от матча! Вот что писала, например, шведская Expressen: «Никакое развлечение не может предложить столько. Ни один триллер не может иметь более сильного эффекта. Нет мужества, которое можно описать лучше, чем это». Западногерманская Bild: «Аплодисменты посыпались на 22 игроков, как ливень». А издание Les Sports (Бельгия) задавалось вопросом: «Как возможно, что у футболистов есть такая энергия, чтобы так проходить такую ​​длинную игру?»

Энергии-то как раз триумфаторам «Игры века» и не хватило в финале против бразильцев. Конечно, Пеле с партнерами и так считались явными фаворитами, но все же при менее энергозатратном полуфинале, может, «Скуадра Адзурра» и имела бы какие-то шансы в игре двух 2-кратных на то время чемпионов мира за пожизненное владение «Золотой Богиней». Кстати, и в 2022-м в финале может вполне сыграть пара 2-кратных чемпионов мира.

Самое ужасное сочетание!

2. 09.07.1982. Севилья. «Рамон Санчес Писхуан». 70 000 зрителей. ФРГ – Франция – 3:3 (1:1, 1:1). По пенальти – 5:4.

Голы: Литтбарски, 17, Румменигге, 102, Фишер, 108 – Платини, 26, с пенальти, Трезор, 92, Жиресс, 98.

О, что это была за игра! Если о других полуфинальных драмах, которые разворачивались на футбольных полях в 1950–1960-е гг., я узнал из литературы, просматривал записи в Интернете намного после самих событий, то это царствование интриги я наблюдал в прямом эфире. Пусть и поединок по нашему времени начался в 23 часа и к тому же изрядно затянулся. А на следующее утро не отказал себе в удовольствии посмотреть повтор. Популярный тогда советский еженедельник вышел с заголовком к отчету об этом матче «Драма ночью». А в статье говорилось о том, что «если мировой оперный репертуар украшает «Севильский цирюльник» Россини, то в историю мировых футбольных чемпионатов имеет право войти матч под названием «Севильский полуфинал», где… роли напрасно было бы делить на главные и второстепенные».

Чаши весов колебались запредельно! Настоящая жемчужина мировой футбольной истории! По правде говоря, болел тогда за «трехцветных», уж слишком не понравился мне матч немцев с австрийцами на групповом этапе (впоследствии выяснилось, что сборные одноязычных стран согласились на результат, который устраивал обеих, и не пропустили дальше весьма симпатичную сборную Алжира с Рабахом Маджером и Лахдаром Беллуми), а в французах подкупало нечто романтическое, какое-то творчество, эдакий футбольный импрессионизм. Но он натолкнулся на бруталитет немецкого реализма. Последний, в конце концов, и победил.

Незаурядная воля к победе, которую проявили подопечные Юппа Дёрваля, конечно, заслуживает уважения. Отыграть два мяча в дополнительное время, а затем переломить ход серии пенальти, которая складывалась вроде и не очень удачно, – это свидетельство силы духа. Силы для кого-то непостижимой, для иных понятной, но непосильной, для кого-то – примера для подражания.

И, безусловно, на мою несимпатию к команде в бело-черном (да и только ли мою!) повлиял эпизод столкновения голкипера западных немцев Харальда Шумахера с французом Патриком Баттистоном. После этого Шумахера стали звать «Севильский мясник». Немецкий вратарь влетел в соперника на полной скорости вполне сознательно. Вот как пишет об этом эпизоде ​​в своей книге «Жизнь как матч» Мишель Платини: «Патрик лежит без движения. Я вижу, как Жанвийон закрывает лицо руками. Он думает, что Патрик мертв. Доктор Вриллак устремляется к месту разыгравшейся трагедии. У него озабоченный вид. Тело Патрика сотрясают спазмы… Вриллак опасается перелома позвоночника. К счастью, диагноз не подтвердился. У Баттистона сотрясение мозга, и он проведет лишь несколько дней в госпитале, а затем еще несколько в клинике в Севилье. Правда, ему придется носить на шее гипсовую повязку даже в день своего бракосочетания».

А вот что писал Шумахер в своей книге «Свисток»: «Я не судья себе и не адвокат. Мой фол в Севилье против Патрика Баттистона я и сегодня не могу воспринимать однозначно. Но признаюсь, что все еще испытываю страх перед очной ставкой с видеозаписью этого столкновения. Быть может, боюсь, что тогда буду ощущать себя виноватым. Моя мать… через пару часов после… сказала мне: «Это выглядело просто отвратительно, мальчик». Дальше Шумахер рассуждает о беспристрастности, своей склонности вносить страсть во все, что он делает, и философствует на тему, что важнее: ум или сердце? А насчет послематчевых пенальти Шумахер замечает: «И мне еще хватило нахальства взять два из них… Мы оказались в финале благодаря моим броскам и фолу. Более ужасного сочетания не могло быть».

…Как это ни парадоксально, но рефери из Нидерландов Чарльз Корвер (в то время менеджер по продажам в пивной компании Heineken, к слову), обслуживавший тот матч, не то, что не наградил западногерманского кипера карточкой красной или желтой, а даже не назначил штрафной. Недосмотрел за порядком Корвер, что и говорить!

«Всегда будет иметь своих поклонников»

3. 30.06.1954. Лозанна. Стадион «Стад Олимпик де ля Понтез». Венгрия – Уругвай – 4:2 в дополнительное время (1:0, 2:2).

Голы: Цибор, 13, Хидегкути, 46, Кочиш, 111, 116 – Хохберг, 75, 86.

Уругваец немецкого происхождения Хуан Хохберг отличился в этой игре дублем, а мог бы и хет-триком, ведь в дополнительное время его мощный удар приняла на себя штанга. «Досрочным финалом» этот матч называла тогдашняя пресса. Предполагалось, что чемпион действующий (Уругвай) сдаст свой пост новому чемпиону – несравненным венграм, славной «Араньчапат», «Золотой команде».

В конце концов, все решила лучшая физическая готовность европейцев и их преимущество на втором этаже: оба решающих гола в дополнительное время Шандор Кочиш забил головой. Тогдашний игрок «Гонведа» в этом компоненте был непревзойденным! К сожалению, судьба его сложилась трагически. После поражения Венгерской революции 1956 г. Шандор отправился на Запад. Вырвавшись из коммунистических сетей несвободы, сначала играл в скромном швейцарском клубе, а затем в «Барселоне». В конце 1970-х у него диагностировали злокачественную опухоль. Звездному пациенту должны были делать операцию, но ему невмоготу было терпеть постоянную боль, Кочиш покончил с собой, выпрыгнув из окна 4-го этажа барселонской больницы…

И в этом случае победитель полуфинальной феерии в дальнейшем проиграл финал. Ликовали тогда в Швейцарии западные немцы. Тем не менее, вклад «Араньчапат» в развитие футбола в целом немал. Венгерская команда тогда в течение четырех лет не знала горечи поражений, исповедуя что-то вроде тактической схемы 5–1–4 (ее можно назвать в то же время и 4–5–1), максимально близко подойдя к 4–2–4. Ключевым игроком в таком построении был Нандор Хидегкути – одновременно и опорник, и 5-й нападающий, и ложная девятка. А герой полуфинала Кочиш вместе с Ференцем Пушкашем действовал в центре нападения. Как отмечает британский исследователь футбольных тактик Джонатан Уилсон по поводу лучшего матча в истории чемпионатов мира, «победа Венгрии над Уругваем в 1954-м всегда будет иметь своих поклонников». С категоричностью этого уилсоновского «всегда» можно поспорить, ведь время идет, и новые поколения любителей футбола не особо спешат заглядывать в исторические анналы, а свидетелей того огненного полуфинала становится все меньше.

Гарринча-шоу!

4. 13.06.1962. Сантьяго. Стадион «Насьональ». 76 594 зрителя. Бразилия – Чили – 4:2 (2:1).

Голы: Гарринча, 9, 32, Вава, 47, 78 – Торо, 41, Л. Санчес, 62, с пенальти. Удаления: Ланда, 80, Гарринча, 83.

Эта игра была полна разнообразных событий: великолепные голы, противоречивое неназначение пенальти, исключительной красоты удар через себя, который, правда, не обусловил взятие ворот, незасчитанный гол, удаление и гол головой невысокого (лишь 169 см) ростом Гарринчи, а также его скоростные проходы и изысканный дриблинг, и ее величество Интрига, несмотря на не самый оптимистичный дебют для хозяев. Чилийцы, однако, нашли в себе силы бороться и подарили на пару с «селесао» незабываемое зрелище!

Еще один интереснейший момент: после реализованного пенальти чилиец Леонель Санчес на радостях добил мяч в ворота, как это часто делают голеадоры, но… не попал, угодил мячом в перекладину. Может, и эта плохонькая примета сыграла в конце концов свою роль? Санчес дожил до наших времен и ушел в мир иной в апреле этого года. Другому голеадору Чили в том матче – Хорхе Торо – ныне почти 84 года, и он проживает в Сантьяго. А вот авторов бразильских голов в том поединке давно уже нет среди живых.

Не обошлось и без трагедии на том полуфинале. Отец правого вингера чилийцев Хайме Рамиреса известный чилийский голкипер Аннибал Рамирес не пережил сердечного приступа, постигшего его сразу после того, как сын не реализовал выгодный для взятия ворот момент при счете 2:3, и ушел из жизни через день после того полуфинала в 58-летнем возрасте.

Когда букмекеры не ошибаются

5. 06.07.2010. Кейптаун. Стадион «Грин Пойнт». 62 479 зрителей. Уругвай – Нидерланды – 2:3 (1:1).

Голы: Форлан, 41, М. Перейра (90+2) – ван Бронкхорст, 18, Снейдер, 70, Роббен, 73.

Getty Images/Global Images Ukraine

Оранжевые были явными фаворитами в глазах букмекеров. И в целом, они поддержали свое реноме, однако уругвайская команда смогла составить достойную конкуренцию европейцам. Проблем южноамериканской сборной добавляло отсутствие Луиса Суареса (удаление в четвертьфинальном поединке с Ганой), левого защитника Хорхе Фусиле (перебор желтых карточек) и центрбека Диего Лугано (получил повреждение и не восстановился к полуфиналу, а вот в игре за 3-е место через несколько дней участие принял). Добавлю, что и большую часть игры Диего Форлан (лучший игрок того чемпионата мира, кстати) играл с ощущением боли, правда, это не помешало ему забить отличный гол в конце 1-го тайма. Это был ответ на не менее прекрасный шедевр футбольного искусства в исполнении Джованни ван Бронкхорста. Оба гола-красавца в 1-м тайме были забиты изысканными ударами издалека левой ногой.

В середине 2-го тайма двумя подряд голами Уэсли Снайдера (удар с позиции левого полусреднего) и Арьена Роббена (головой после подачи Дирка Кейта) оранжевые добились двуголевого преимущества. Но уругвайцы нашли в себе силы вернуться в игру: гол Макси Перейры в компенсированное время озарил светом интриги последние минуты 2-го тайма, однако перевести игру в овертайм подопечным Оскара Табареса было не суждено.

Отмечу, что матч обслуживала судейская бригада из постсоветских стран – Узбекистана и Кыргызстана – во главе с Равшаном Ирматовым.

А оранжевые в свою очередь, как и многие их предшественники – победители феерических полуфиналов, чемпионства в конце концов не добились, уступив в решающем поединке испанцам.

***

Было в истории мундиалей немало малоконкурентных, но в то же время памятных полуфиналов (два поединка-близнеца в 1930 г., когда Аргентина и Уругвай обыграли своих оппонентов – американцев и югославов соответственно – с одинаковым счетом 6:1, а также, конечно, Германия – Бразилия – 7:1 в 2014 г.), малоголевых, но упорных с драматическими развязками (к примеру, Италия – Аргентина – выигрыш аргентинцев в серии послематчевых пенальти в 1990 г. или Италия – Германия в 2006 г. – победа итальянцев, добытая в конце дополнительного времени). Надеюсь, что нынешние полуфиналисты подарят нам незабываемое зрелище (ну, по крайней мере, чтобы на нейтральных зрителей не нападала зевота при просмотре своеобразных тактических шахмат на футбольных полях).

Обратите внимание: ныне в чемпионских раундах представлены три континента, а значит, и разноцветье футбольных культур. Такой широкой географией участников полуфинальных поединков до сих пор могли похвастать разве что самый первый турнир 1930 г. и мундиаль-2002. Среди тех, кто сейчас достиг полуфинала, есть и финалисты прошлого чемпионата, а значит, и повторение финала 4-летней давности не исключено. Такое в истории мундиалей было только в 1990 г., когда немцы и аргентинцы во второй раз подряд выясняли, кто лучше, в решающих матчах. Кстати, а не порочна ли практика разведения полуфиналов по разным дням, ведь в таком случае победитель более раннего полуфинала обладает ценным преимуществом над соперником по финалу в виде целого дополнительного дня на восстановление и подготовку. Не честнее ли для полуфиналов зарезервировать один день?

Интересной особенностью грядущих битв мне представляется особое внимание к звездам-ветеранам, которые, уже находясь в солидном футбольном возрасте и обладая личными наградами в виде «Золотого мяча» (Лионель Месси, Лука Модрич, не хватает, конечно, в этом своеобразном клубе КриРо), тем не менее, пока не имеют в списке своих титулов самого вожделенного. Кого из них в конце концов постигнет счастье покорения футбольного Эвереста?

Алексей РЫЖКОВ