«Плакал всю неделю»: Лукаку вспомнил провал Бельгии на ЧМ-2022

Форвард национальной сборной Бельгии Ромелу Лукаку болезненно воспринял вылет своей команды на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре. Тогда бельгийцы заняли третье место в своей группе и не смогли квалифицироваться в плей-офф.

«Мы играли с Хорватией, счет был 0:0, и я сказал себе: «Есть надежда». Потом я вышел на замену, и вы, ребята, знаете, как прошла игра – я потерял четыре замечательных момента. Так решил Бог, никаких проблем.

Но последствия начались, когда я ударил кулаком по скамейке запасных – тогда-то и выплеснулось все мое разочарование. Я играю в футбол 23 года, и впервые почувствовал себя как тогда. Я никогда не думал о депрессии, но, клянусь, когда я уехал в отпуск, целую неделю плакал каждый день. Я был сломлен физически и морально.

Следует выразить огромную благодарность Тьерри Анри – он звонил мне по три раза в день, спрашивая: «Ты в порядке? Как у тебя с психикой? Потому что он знает, как это. Он такой же, как и я, он дышит футболом, он знает все. Он смотрит все матчи и знает, что я помешан на футболе», – сказал Лукаку.

Напомним, золотые медали ЧМ-2022 завоевала национальная сборная Аргентины, в невероятном финале обыграв команду Франции.