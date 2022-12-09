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  4. 4-й тур женской Лиги чемпионов. Реал и Челси устроили зарубу
Лига чемпионов
09 декабря 2022, 03:35 | Обновлено 09 декабря 2022, 03:59
42
0

4-й тур женской Лиги чемпионов. Реал и Челси устроили зарубу

7 и 8 декабря состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов среди женских команд

09 декабря 2022, 03:35 | Обновлено 09 декабря 2022, 03:59
42
0
4-й тур женской Лиги чемпионов. Реал и Челси устроили зарубу
УЕФА

7 и 8 декабря состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанский «Реал» и английский «Челси» провели напряженный матч, который завершился вничью (1:1).

Лиги чемпионов среди женщин

4-й тур, 7 декабря

  • Лион (Франция) – Цюрих (Швейцария) – 4:0
  • Русенгорд (Швеция) – Бенфика (Португалия) – 1:3
  • Арсенал (Англия) – Ювентус (Италия) – 1:0
  • Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 3:1

4-й тур, 8 декабря

  • Влазния (Албания) – ПСЖ (Франция) – 0:4
  • Вольфсбург (Германия) – Рома (Италия) – 4:2
  • Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 1:1
  • Санкт-Пельтен (Швейцария) – Славия Прага (Чехия) – 1:1

Турнирные таблицы после 4-го тура

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Лига чемпионов по футболу среди женщин Реал - Челси Реал Мадрид Челси Лион Цюрих Русенгорд Бенфика Ювентус Арсенал Лондон Бавария - Барселона Бавария Барселона ПСЖ Влазния Вольфсбург Рома Рим Санкт-Пельтен Славия Прага
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Источник Sport.ua
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