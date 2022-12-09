Лига чемпионов09 декабря 2022, 03:35 | Обновлено 09 декабря 2022, 03:59
42
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4-й тур женской Лиги чемпионов. Реал и Челси устроили зарубу
7 и 8 декабря состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов среди женских команд
09 декабря 2022, 03:35 | Обновлено 09 декабря 2022, 03:59
42
0
7 и 8 декабря состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.
Испанский «Реал» и английский «Челси» провели напряженный матч, который завершился вничью (1:1).
Лиги чемпионов среди женщин
4-й тур, 7 декабря
- Лион (Франция) – Цюрих (Швейцария) – 4:0
- Русенгорд (Швеция) – Бенфика (Португалия) – 1:3
- Арсенал (Англия) – Ювентус (Италия) – 1:0
- Бавария (Германия) – Барселона (Испания) – 3:1
4-й тур, 8 декабря
- Влазния (Албания) – ПСЖ (Франция) – 0:4
- Вольфсбург (Германия) – Рома (Италия) – 4:2
- Реал Мадрид (Испания) – Челси (Англия) – 1:1
- Санкт-Пельтен (Швейцария) – Славия Прага (Чехия) – 1:1
Турнирные таблицы после 4-го тура
This GREAT pass from Chelsea's Guro Reiten NEARLY gave Sam Kerr her goal against Real Madrid 😯#UWCL pic.twitter.com/6x45GtrFax— DAZN Football (@DAZNFootball) December 8, 2022
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