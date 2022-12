4-й тур женской Лиги чемпионов. Реал и Челси устроили зарубу

7 и 8 декабря состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов среди женских команд.

Испанский «Реал» и английский «Челси» провели напряженный матч, который завершился вничью (1:1).

Лиги чемпионов среди женщин

4-й тур, 7 декабря

4-й тур, 8 декабря

Турнирные таблицы после 4-го тура

This GREAT pass from Chelsea's Guro Reiten NEARLY gave Sam Kerr her goal against Real Madrid 😯#UWCL pic.twitter.com/6x45GtrFax