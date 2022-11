Назван лучший игрок матча Испании с Германией на чемпионате мира

27 ноября в матче 2-го тура чемпионата мира 2022 между командами Испании и Германии была зафиксирована ничья (1:1).

Счет в матче ЧМ-2022 был открыт на 62-й минуте. Форвард Альваро Мората в одно касание замкнул прострел от Жорди Альбы.

Именно Альваро Мората был назван лучшим игроком матча и получил памятный приз от ФИФА.

