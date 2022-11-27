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Чемпионат мира
Испания
27.11.2022, FT 1 : 1
Германия
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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 22:59 |
3739
0

Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре

27 ноября 2022, 22:59 |
3739
0
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Испании и Германии.

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Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.

Испания – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Альваро Мората, 62 мин

ГОЛ! 1:1. Никлас Фуллкруг, 83 мин.

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Германия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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Источник Sport.ua
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