Чемпионат мира27 ноября 2022, 22:59 |
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Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре
27 ноября 2022, 22:59 |
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В воскресенье, 27 ноября, проходит матч 2-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречаются сборные Испании и Германии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча – в 21:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Испания – Германия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Альваро Мората, 62 мин
ГОЛ! 1:1. Никлас Фуллкруг, 83 мин.
События матча
83’
ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Германия).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Испания).
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