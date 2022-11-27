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Чемпионат мира
Испания
27.11.2022, FT 1 : 1
Германия
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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 22:57 | Обновлено 27 ноября 2022, 23:21
1638
12

Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией

Фавориты группы E сильнейшего не определили

27 ноября 2022, 22:57 | Обновлено 27 ноября 2022, 23:21
1638
12
Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией
Getty Images/Global Images Ukraine

Финал чемпионата Европы-2008, чемпионат мира-2010, Лига наций УЕФА-2020/21. Сборные Испании и Германии в своей новейшей истории отношений любят встречаться между собой для выяснения сильнейшего в рамках соревнований любого уровня, поэтому когда жребий направил «Бундестим» в квартет с участием «Фурии Роха» уже на мундиале-2022, оставалось только мечтательно улыбнуться очередному повороту судьбы.

Однако совсем не до смеха было подопечным Ханса-Дитера Флика, когда они посреди отчетной недели стартовали на турнире с сенсационного поражения от Японии (1:2). Матч, который подавляющее большинство украинских любителей футбола не могли увидеть в прямом эфире трансляции из-за очередного массированного ракетного обстрела, в самой Германии заставил болельщиков вспомнить горький опыт предыдущего всемирного форума и соответствующий позорный старт против Южной Кореи. И это еще немцы тогда не знали, что испанцы в тот же день разнесут костариканцев со счетом 7:0!

Getty Images/Global Images Ukraine

Первая половина игры была такой, какой и должна была быть, если верить прогнозам перед началом игры. Испания пыталась захватить как можно больше пространства на чужой половине поля с помощью контроля, в то время как соперники навязывали высокий прессинг и очень быстрые контратаки. В итоге фактически из статического положения хозяева создали свой наиболее опасный момент – удар Ольмо со входа в левый фланг штрафной на седьмой минуте, который Нойер перевел в перекладину собственных ворот.

Угроза же от футболистов Флика пришла по итогу практически результативного исполнения штрафного на правом фланге под занавес первого тайма. «Практически» только потому, что безупречный удар головой с подачи Киммиха Рюдигер выполнял из положения «вне игры». Среди прочего можно было выделить несколько неплохих выстрелов от Гнабри и Альбы с дальней дистанции, а также крайне плохое выступление Феррана Торреса, который не только транжирил моменты собственной команды неуверенными действиями, но и вообще работал вне модели, избранной Луисом Энрике.

Getty Images/Global Images Ukraine

Необходимость сменить представителя каталонской «Барселоны» главный Испании постиг не сразу, так что еще немного в начале второго тайма его команда поиграла без акцентов в атаке, после чего на поле вышел Альваро Мората. Удивительно, но это почти сразу придало нападению испанцев большее количество вариантов развития, и в конце концов они забили свой мяч на 62 минуте, когда прострел Альбы с левого фланга на ближний угол вратарского замкнул именно свежий игрок.

И в чем тогда был не прав Флик, когда уже через несколько минут сделал аналогичную замену с появлением в игре Никласа Фюллькруга, которого по выступлениям за бременский «Вердер» знают разве что ярые фанаты немецкой Бундеслиги? А он тем временем появился на поле, и сразу стал подходящей мишенью для передач партнеров. Одна из таких, на 83-й минуте от Мусиалы, который перевел пас из глубины от Сане до правого фланга штрафной, завершилась ударом в дальний угол. Благодаря этому «Бундестим» спасли не только эту игру, но и собственную возможность влиять на судьбу второго пропуска в плей-офф.

Getty Images/Global Images Ukraine

Последний матч на групповом этапе Испания проведет против Японии, а Германия будет играть против Коста-Рики.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа E. 2-й тур.

Испания – Германия - 1:1

Мората, 62 – Фюллькруг, 83

Бускетс, 44 – Керер, 36, Горецка, 58, Киммих, 60

Испания: Симон – Альба (Бальде, 82), Родри, Лапорт, Карвахаль – Педри, Бускетс, Гави (Коке, 66) – Ольмо (Уильямс, 66), Асенсио, Торрес (Мората, 54).

Германия: Нойер – Раум (Шлоттербек, 87), Рюдигер, Зюле, Керер (Клостерманн, 70) – Горецка, Киммих – Мусиала, Гюндоган (Сане, 69), Гнабри (Гофманн, 85) – Мюллер (Фюллькруг, 70).

Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды).

Стадион: «Аль-Байт» (Эль-Хаур, Катар).

Удары (в створ): 7 (3) – 11 (4)
Угловые: 6 – 5
Оффсайды: 2 – 5.

ИСПАНИЯ - ГЕРМАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 12
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Навіть якби Німеччина програла, все одно мала б шанси на вихід з групи. Просто після цієї нічиї шанси збільшилися
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+4
Andr_Egor
Не, ну японцы лапухи, что у Коста-Рики не выиграли. Так бы Германия была б уже в пролете. Японии надо выигрывать у Испании, чтобы проходить, что маловероятно
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+3
Алекс Морган
Насправді, шанси дуже мізерні! Японія свого не згає і візьме нічию з іспанцями! А іспанці ризикувати і витягувати німців не будуть...
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+1
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pol-55
Як на мене було б добре щоб німці вийшли з групи,т.я. вони всім більше *попють крові* чим японці.
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0
GloryUkraine
Тепер вся Німеччина буде в останньому турі вболівати за Іспанію, а Коста-Ріці не позаздриш.
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0
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pricolist
Сане мав непогано можливість принести перемогу німцям, але далеко відпустив м'яч. Все-таки Іспанія трішки солідніше виглядала. Загалом непоганий матч. Інтрига в групі велика 
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0
Макс Максов
Німці на тоненького грають... Останній тур, буде дуже цікавий!
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-1
Dar Veter
Минай отыгрался круче.)   А тут Коста - Рике как бы не 0:10 светит.
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-2
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