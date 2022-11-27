Спасательный круг. Германия сохранила шансы на плей-офф ничьей с Испанией

Финал чемпионата Европы-2008, чемпионат мира-2010, Лига наций УЕФА-2020/21. Сборные Испании и Германии в своей новейшей истории отношений любят встречаться между собой для выяснения сильнейшего в рамках соревнований любого уровня, поэтому когда жребий направил «Бундестим» в квартет с участием «Фурии Роха» уже на мундиале-2022, оставалось только мечтательно улыбнуться очередному повороту судьбы.

Однако совсем не до смеха было подопечным Ханса-Дитера Флика, когда они посреди отчетной недели стартовали на турнире с сенсационного поражения от Японии (1:2). Матч, который подавляющее большинство украинских любителей футбола не могли увидеть в прямом эфире трансляции из-за очередного массированного ракетного обстрела, в самой Германии заставил болельщиков вспомнить горький опыт предыдущего всемирного форума и соответствующий позорный старт против Южной Кореи. И это еще немцы тогда не знали, что испанцы в тот же день разнесут костариканцев со счетом 7:0!

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Первая половина игры была такой, какой и должна была быть, если верить прогнозам перед началом игры. Испания пыталась захватить как можно больше пространства на чужой половине поля с помощью контроля, в то время как соперники навязывали высокий прессинг и очень быстрые контратаки. В итоге фактически из статического положения хозяева создали свой наиболее опасный момент – удар Ольмо со входа в левый фланг штрафной на седьмой минуте, который Нойер перевел в перекладину собственных ворот.

Угроза же от футболистов Флика пришла по итогу практически результативного исполнения штрафного на правом фланге под занавес первого тайма. «Практически» только потому, что безупречный удар головой с подачи Киммиха Рюдигер выполнял из положения «вне игры». Среди прочего можно было выделить несколько неплохих выстрелов от Гнабри и Альбы с дальней дистанции, а также крайне плохое выступление Феррана Торреса, который не только транжирил моменты собственной команды неуверенными действиями, но и вообще работал вне модели, избранной Луисом Энрике.

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Необходимость сменить представителя каталонской «Барселоны» главный Испании постиг не сразу, так что еще немного в начале второго тайма его команда поиграла без акцентов в атаке, после чего на поле вышел Альваро Мората. Удивительно, но это почти сразу придало нападению испанцев большее количество вариантов развития, и в конце концов они забили свой мяч на 62 минуте, когда прострел Альбы с левого фланга на ближний угол вратарского замкнул именно свежий игрок.

И в чем тогда был не прав Флик, когда уже через несколько минут сделал аналогичную замену с появлением в игре Никласа Фюллькруга, которого по выступлениям за бременский «Вердер» знают разве что ярые фанаты немецкой Бундеслиги? А он тем временем появился на поле, и сразу стал подходящей мишенью для передач партнеров. Одна из таких, на 83-й минуте от Мусиалы, который перевел пас из глубины от Сане до правого фланга штрафной, завершилась ударом в дальний угол. Благодаря этому «Бундестим» спасли не только эту игру, но и собственную возможность влиять на судьбу второго пропуска в плей-офф.

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Последний матч на групповом этапе Испания проведет против Японии, а Германия будет играть против Коста-Рики.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа E. 2-й тур.

Испания – Германия - 1:1

Мората, 62 – Фюллькруг, 83

Бускетс, 44 – Керер, 36, Горецка, 58, Киммих, 60

Испания: Симон – Альба (Бальде, 82), Родри, Лапорт, Карвахаль – Педри, Бускетс, Гави (Коке, 66) – Ольмо (Уильямс, 66), Асенсио, Торрес (Мората, 54).

Германия: Нойер – Раум (Шлоттербек, 87), Рюдигер, Зюле, Керер (Клостерманн, 70) – Горецка, Киммих – Мусиала, Гюндоган (Сане, 69), Гнабри (Гофманн, 85) – Мюллер (Фюллькруг, 70).

Арбитр: Данни Маккели (Виллемстад, Кюрасао/Нидерланды).

Стадион: «Аль-Байт» (Эль-Хаур, Катар).

Удары (в створ): 7 (3) – 11 (4)

Угловые: 6 – 5

Оффсайды: 2 – 5.

ИСПАНИЯ - ГЕРМАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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