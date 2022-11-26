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27.11.2022 21:00 - : -
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 16:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 16:21
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Испания – Германия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура группового этапа чемпионата мира

26 ноября 2022, 16:19 | Обновлено 26 ноября 2022, 16:21
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Испания – Германия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
26 ноября в 16:08 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 27 ноября, состоится поединок 2 тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором будут играть национальные сборные Испании и Германии. Игра группы Е пройдет в Аль-Хауре (Катар) на поле стадиона «Аль-Байт», начало – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды кардинально по-разному начали турнир. Победа испанцев над Коста-Рикой была прогнозируемой, но 7:0 – явно не то, чего все ожидали. А матч Германии с Японией показал, что прогнозы – вещь крайне неблагодарная. Несмотря на статус андердога, японцы сенсационно одержали победу со счетом 2:1 и усложнили задачу подопечным Флика по выходу из группы. В случае поражения от «красной фурии» немцы рискуют второй раз подряд на мундиалях опозориться и не попасть в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания – Германия в украинскй версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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