В воскресенье, 27 ноября, состоится поединок 2 тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором будут играть национальные сборные Испании и Германии. Игра группы Е пройдет в Аль-Хауре (Катар) на поле стадиона «Аль-Байт», начало – в 21:00 по Киеву.

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Команды кардинально по-разному начали турнир. Победа испанцев над Коста-Рикой была прогнозируемой, но 7:0 – явно не то, чего все ожидали. А матч Германии с Японией показал, что прогнозы – вещь крайне неблагодарная. Несмотря на статус андердога, японцы сенсационно одержали победу со счетом 2:1 и усложнили задачу подопечным Флика по выходу из группы. В случае поражения от «красной фурии» немцы рискуют второй раз подряд на мундиалях опозориться и не попасть в плей-офф.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Испания – Германия в украинскй версии сайта.