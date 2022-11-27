Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Чемпионат мира
Испания
27.11.2022 21:00 - : -
Германия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
27 ноября 2022, 06:35 | Обновлено 27 ноября 2022, 06:53
738
0

Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

Поединок, достойный финала

27 ноября 2022, 06:35 | Обновлено 27 ноября 2022, 06:53
738
0
Испания – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Испании и Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Испания

Впервые с 2006 года «Красной Фурии» удалось выиграть свой первый матч на чемпионате мира, причем в ярком стиле, разгромив Коста-Рику со счетом 7:0. Кстати, в 2006-м испанцы в стартовом туре разгромили Украину (4:0), а Мундиаль тогда проходил в Германии. Недавней победой команда Луиса Энрике сделала заявку как минимум на выход в плей-офф.

Испанцы, являющиеся чемпионами мира 2010 года, неудачно выступили на прошлом планетарном первенстве, одержав всего одну победу (над Ираном в группе 1:0) и позорно вылетев в серии пенальти от россиян в 1/8 финала. Поэтому в Катаре подопечным Энрике есть что доказывать. Семь забитых мячей в ворота Коста-Рики показали, что им по силам победить любого соперника.

Германия

Бундесмашина на старте турнира неприятно удивила, потерпев сенсационное поражение от Японии (1:2). Тот результат ставит под угрозу перспективы немцев в Катаре, поскольку, в случае поражения от испанцев, они рискуют завершить борьбу уже после группового раунда, как это произошло с ними и на Мундиале-2018. Для четырехкратных чемпионов мира это, безусловно, станет катастрофой.

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик понимает, что если ему не удастся вывести команду как минимум в 1/8 финала, Немецкий футбольный союз, вероятно, отправит его в отставку. Поэтому для Бундестим это будет самый важный поединок за последние несколько лет. Букмекеры не видят очевидного фаворита, так что шансы примерно равны.

Ориентировочные составы

Испания: Симон – Аспиликуэта, Родри, Лапорт, Альба, Педри, Бускетс, Гави, Ф. Торрес, Асенсио, Ольмо.

Германия: Нойер – Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Киммих, Гюндоган, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Хаверц.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
FanSport
Сделать ставку Зробити ставку

27 ноября, воскресенье

Испания – Германия
Эль-Хаур. Стадион «Эль-Байт». 21:00
ИСПАНИЯ — ГЕРМАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
По теме:
ФОТО. Как феерил Месси. Лучшие моменты матча Аргентина – Мексика
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
ФОТО. Тренеры Аргентины плакали после голов команды в матче против Мексики
сборная Испании по футболу сборная Германии по футболу ЧМ-2022 по футболу Испания - Германия прогнозы Денис Шаховец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. У Англии рекорд, интерес к Роналду, ставим на Аргентину
Футбол | 26 ноября 2022, 12:54 0
ВИДЕО. У Англии рекорд, интерес к Роналду, ставим на Аргентину
ВИДЕО. У Англии рекорд, интерес к Роналду, ставим на Аргентину

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Футбол | 26 ноября 2022, 14:53 9
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса
Сельский футбол в УПЛ: Ингулец на домашнем болоте выиграл у Вереса

Футбольное поле в Петрово явно не соответствует требованиям Премьер-лиги

МЕССИ: «Мы не можем сдаваться. В среду будет еще один финал, с Польшей»
Футбол | 27.11.2022, 03:00
МЕССИ: «Мы не можем сдаваться. В среду будет еще один финал, с Польшей»
МЕССИ: «Мы не можем сдаваться. В среду будет еще один финал, с Польшей»
Проиграла россиянке. Байндл не смогла выйти в финал турнира в Уругвае
Теннис | 27.11.2022, 03:50
Проиграла россиянке. Байндл не смогла выйти в финал турнира в Уругвае
Проиграла россиянке. Байндл не смогла выйти в финал турнира в Уругвае
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Футбол | 26.11.2022, 10:10
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Они бы боролись за медали: эксклюзивная сборная, не попавшая на ЧМ-2022
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
Сборная Нидерландов установила свой антирекорд на ЧМ
25.11.2022, 21:40
Футбол
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
ЗЕЛЕНСКИЙ обвинил Виталия Кличко: «Профанацию никто не простит»
26.11.2022, 03:59 42
Война
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
26.11.2022, 10:30
Футбол
Стал известен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира
Стал известен состав женской сборной Украины на первый этап Кубка мира
26.11.2022, 11:55
Биатлон
«Оккупантам придется отступить». Российская армия не удержит левобережье
«Оккупантам придется отступить». Российская армия не удержит левобережье
25.11.2022, 14:50 6
Война
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
25.11.2022, 09:57 1
Бокс
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
Излюбленные грабли. Динамо не смогло вскрыть оборону Металлиста 1925
26.11.2022, 15:58 82
Футбол
Добили в концовке. Иран вырвал сенсационную победу над Уэльсом
Добили в концовке. Иран вырвал сенсационную победу над Уэльсом
25.11.2022, 14:03 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности