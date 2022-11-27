В воскресенье, 27 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Испании и Германии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Испания

Впервые с 2006 года «Красной Фурии» удалось выиграть свой первый матч на чемпионате мира, причем в ярком стиле, разгромив Коста-Рику со счетом 7:0. Кстати, в 2006-м испанцы в стартовом туре разгромили Украину (4:0), а Мундиаль тогда проходил в Германии. Недавней победой команда Луиса Энрике сделала заявку как минимум на выход в плей-офф.

Испанцы, являющиеся чемпионами мира 2010 года, неудачно выступили на прошлом планетарном первенстве, одержав всего одну победу (над Ираном в группе 1:0) и позорно вылетев в серии пенальти от россиян в 1/8 финала. Поэтому в Катаре подопечным Энрике есть что доказывать. Семь забитых мячей в ворота Коста-Рики показали, что им по силам победить любого соперника.

Германия

Бундесмашина на старте турнира неприятно удивила, потерпев сенсационное поражение от Японии (1:2). Тот результат ставит под угрозу перспективы немцев в Катаре, поскольку, в случае поражения от испанцев, они рискуют завершить борьбу уже после группового раунда, как это произошло с ними и на Мундиале-2018. Для четырехкратных чемпионов мира это, безусловно, станет катастрофой.

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик понимает, что если ему не удастся вывести команду как минимум в 1/8 финала, Немецкий футбольный союз, вероятно, отправит его в отставку. Поэтому для Бундестим это будет самый важный поединок за последние несколько лет. Букмекеры не видят очевидного фаворита, так что шансы примерно равны.

Ориентировочные составы

Испания: Симон – Аспиликуэта, Родри, Лапорт, Альба, Педри, Бускетс, Гави, Ф. Торрес, Асенсио, Ольмо.

Германия: Нойер – Зюле, Рюдигер, Шлоттербек, Раум, Киммих, Гюндоган, Гнабри, Мюллер, Мусиала, Хаверц.

27 ноября, воскресенье