Ханс-Дитер ФЛИК: «Команда добилась колоссального успеха»
Наставник сборной Германии – о ничьей с Испанией
Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с Испанией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.
«Команда билась бесстрашно. Но мы сделали лишь первый шаг. Мы команда. Даже если со стороны кажется иначе, мы едины.
Команда добилась колоссального успеха, я горжусь ей. На поле вышли воины, играющие сердцем. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем на многое способны», - сказал Флик.
Сборная Германии набрала первое очко на турнире и остается в таблице группы Е на 4-м месте. В заключительном матче группового раунда немцы сыграют с Коста-Рикой.
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