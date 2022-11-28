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Чемпионат мира
28 ноября 2022, 01:28 | Обновлено 28 ноября 2022, 01:53
166
0

Ханс-Дитер ФЛИК: «Команда добилась колоссального успеха»

Наставник сборной Германии – о ничьей с Испанией

28 ноября 2022, 01:28 | Обновлено 28 ноября 2022, 01:53
166
0
Ханс-Дитер ФЛИК: «Команда добилась колоссального успеха»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с Испанией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Команда билась бесстрашно. Но мы сделали лишь первый шаг. Мы команда. Даже если со стороны кажется иначе, мы едины.

Команда добилась колоссального успеха, я горжусь ей. На поле вышли воины, играющие сердцем. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем на многое способны», - сказал Флик.

Сборная Германии набрала первое очко на турнире и остается в таблице группы Е на 4-м месте. В заключительном матче группового раунда немцы сыграют с Коста-Рикой.

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Источник Немецкий футбольный союз
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