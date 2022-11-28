Ханс-Дитер ФЛИК: «Команда добилась колоссального успеха»

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал ничью с Испанией (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

«Команда билась бесстрашно. Но мы сделали лишь первый шаг. Мы команда. Даже если со стороны кажется иначе, мы едины.

Команда добилась колоссального успеха, я горжусь ей. На поле вышли воины, играющие сердцем. Если мы сохраним этот импульс и еще больше поверим в себя, то будем на многое способны», - сказал Флик.

Сборная Германии набрала первое очко на турнире и остается в таблице группы Е на 4-м месте. В заключительном матче группового раунда немцы сыграют с Коста-Рикой.