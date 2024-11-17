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  4. Вилли САНЬОЛЬ: «Я немного разочарован. Мы заслуживали большего»
Лига наций
17 ноября 2024, 02:11 |
165
0

Вилли САНЬОЛЬ: «Я немного разочарован. Мы заслуживали большего»

Главный тренер сборной Грузии прокомментировал результат матча с Украиной (1:1)

17 ноября 2024, 02:11 |
165
0
Вилли САНЬОЛЬ: «Я немного разочарован. Мы заслуживали большего»
УЕФА. Вилли Саньоль

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник Сакартвело Вилли Саньоль провес пресс-конференцию:

«Я считаю, что мы очень хорошо начали игру, но ошибка, допущенная в эпизоде ​​с голом Украины, заставила нас не так хорошо действовать последние 20 минут первого тайма.

Полагаю, что мои футболисты сыграли на очень высоком уровне. Сейчас трудно анализировать сразу весь матч, но мне кажется, что второй тайм был для нас одним из лучших за то время, что я возглавляю сборную Грузии.

Я немного разочарован, поскольку считаю, что благодаря нашей игре после перерыва мы заслуживали большего. Однако мы совершили несколько ошибок, которые на таком уровне могут нанести нам много вреда».

Видеообзор матча Грузия – Украина (1:1)

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Вилли Саньоль пресс-конференция сборная Грузии по футболу сборная Украины по футболу Грузия - Украина Лига наций
Даниил Агарков Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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