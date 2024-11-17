Вилли САНЬОЛЬ: «Я немного разочарован. Мы заслуживали большего»

16 ноября прошел матч 5-го тура группы 1 Дивизиона В Лиги наций 2024/25 между сборными Грузии и Украины.

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Коллективы сыграли на стадионе Аджарабет Арена в Батуми. Поединок завершился со счетом 1:1.

После завершения встречи наставник Сакартвело Вилли Саньоль провес пресс-конференцию:

«Я считаю, что мы очень хорошо начали игру, но ошибка, допущенная в эпизоде ​​с голом Украины, заставила нас не так хорошо действовать последние 20 минут первого тайма.

Полагаю, что мои футболисты сыграли на очень высоком уровне. Сейчас трудно анализировать сразу весь матч, но мне кажется, что второй тайм был для нас одним из лучших за то время, что я возглавляю сборную Грузии.

Я немного разочарован, поскольку считаю, что благодаря нашей игре после перерыва мы заслуживали большего. Однако мы совершили несколько ошибок, которые на таком уровне могут нанести нам много вреда».

Видеообзор матча Грузия – Украина (1:1)