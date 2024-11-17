ФОТО. В роскошном ресторане и с близкими. Вот, как праздновал Цыганков

Жена футболиста сборной Украины и «Жироны» Виктора Цыганкова – Романа – поделилась фото с празднования дня рождения игрока.

Пара пригласила самых близких людей в один из роскошных местных ресторанов и чудесно провела время.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Виктору исполнилось 27 лет и он выглядел очень счастливым.

Напомним, что Цыганков не смог поехать в расположение сборной из-за травмы задней поверхности бедра.