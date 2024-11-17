Другие новости17 ноября 2024, 01:46 |
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ФОТО. В роскошном ресторане и с близкими. Вот, как праздновал Цыганков
Виктору Цыганкову исполнилось 27 лет
17 ноября 2024, 01:46 |
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Жена футболиста сборной Украины и «Жироны» Виктора Цыганкова – Романа – поделилась фото с празднования дня рождения игрока.
Пара пригласила самых близких людей в один из роскошных местных ресторанов и чудесно провела время.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Виктору исполнилось 27 лет и он выглядел очень счастливым.
Напомним, что Цыганков не смог поехать в расположение сборной из-за травмы задней поверхности бедра.
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