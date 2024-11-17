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17 ноября 2024, 01:46 |
514
0

ФОТО. В роскошном ресторане и с близкими. Вот, как праздновал Цыганков

Виктору Цыганкову исполнилось 27 лет

17 ноября 2024, 01:46 |
514
0
ФОТО. В роскошном ресторане и с близкими. Вот, как праздновал Цыганков
Instagram. Виктор и Романа Цыганковы и сын Леон

Жена футболиста сборной Украины и «Жироны» Виктора ЦыганковаРомана – поделилась фото с празднования дня рождения игрока.

Пара пригласила самых близких людей в один из роскошных местных ресторанов и чудесно провела время.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Виктору исполнилось 27 лет и он выглядел очень счастливым.

Напомним, что Цыганков не смог поехать в расположение сборной из-за травмы задней поверхности бедра.

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Виктор Цыганков Динамо Киев сборная Украины по футболу Жирона девушки фото lifestyle
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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