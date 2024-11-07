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Лига наций
07 ноября 2024, 19:03 |
2178
6

Звездный украинский легионер не сыграет за сборную против Грузии и Албании

Виктор Цыганков не успел восстановиться от травмы

07 ноября 2024, 19:03 |
2178
6
Звездный украинский легионер не сыграет за сборную против Грузии и Албании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.

Украинская команда пока занимает последнее место в группе, набрав четыре балла в четырех матчах. В группе лидирует Чехия с семью очками, в Грузии и Албании по шесть пунктов.

По информации портала ТаТоТаке, лидер «Жироны» Виктор Цыганков не поможет главной команде в матчах Лиги наций против Грузии и Албании.

Вингер не успел восстановиться после надрыва задней поверхности бедра. Последний МРТ показал, что Цыганкову нужна еще минимум неделя восстановления для полноценных нагрузок в общей группе.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров включил Цыганкова в заявку украинской команды на решающие матчи Лиги наций 2024/25 в ноябре против Албании и Грузии.

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Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Комментарии 6
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Remark
Зірковий у нас тільки Мудрик💫
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+2
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Alex AS
Эти команды наши должны обыгрывать и без него, а если не могут, то хай в див С идут, а не звезд тут строят из себя
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+1
Jaime_Lannister
Хто б сумнівався, вічно травмований.
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+1
Отаман
🐀
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-1
turist86
Потрібен тиждень на відновлення, тобто 14 листопада вже можна тренуватися. А матчі 16 і 19
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-1
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