Звездный украинский легионер не сыграет за сборную против Грузии и Албании

Сборная Украины в ноябре проведет два матча группового этапа Лиги наций 2024/25. Украинская команда 16 ноября сыграет против Грузии, а 19 – с Албанией.

Украинская команда пока занимает последнее место в группе, набрав четыре балла в четырех матчах. В группе лидирует Чехия с семью очками, в Грузии и Албании по шесть пунктов.

По информации портала ТаТоТаке, лидер «Жироны» Виктор Цыганков не поможет главной команде в матчах Лиги наций против Грузии и Албании.

Вингер не успел восстановиться после надрыва задней поверхности бедра. Последний МРТ показал, что Цыганкову нужна еще минимум неделя восстановления для полноценных нагрузок в общей группе.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров включил Цыганкова в заявку украинской команды на решающие матчи Лиги наций 2024/25 в ноябре против Албании и Грузии.