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Англия
23 ноября 2022, 00:05 | Обновлено 23 ноября 2022, 01:35
1164
3

Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду

Главный тренер «Бернли» заявил, что не хотел бы видеть Криштиану у себя в команде

23 ноября 2022, 00:05 | Обновлено 23 ноября 2022, 01:35
1164
3
Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду
Instagram. Венсан Компани

Экс-игрок английского «Манчестер Сити» Венсан Компани заявил, что не хотел бы видеть Криштиану Роналду в «Бернли», который он тренирует.

Во время чемпионата мира бельгийский специалист работает экспертом на BBC. Узнав о расторжении контракта Криштиану Роналду с Манчестер Юнайтед, у Компани спросили, хотел бы он пригласить португальца в «Бернли».

«Нам нужны футболисты, которые умеют бегать», – заявил в шуточной форме Венсан.

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Венсан Компани Криштиану Роналду Бернли видео Манчестер Сити Манчестер Юнайтед юмор
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Источник BBC
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Комментарии 3
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EGOS
то або почуття гумору якесь "особливе", бельгійське, або Компані просто тупуватий...як і той "автор", який назвав цю звичайну недалекість - "ЖОРСТКО ПОТРОЛИВ" 
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+1
Leon LeGa
Самое глвное то, что вся его команда стоит меньше, чем КР
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+1
andre_lui
Дуже смішно, мабуть...
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+1
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