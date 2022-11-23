Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду
Главный тренер «Бернли» заявил, что не хотел бы видеть Криштиану у себя в команде
Экс-игрок английского «Манчестер Сити» Венсан Компани заявил, что не хотел бы видеть Криштиану Роналду в «Бернли», который он тренирует.
Во время чемпионата мира бельгийский специалист работает экспертом на BBC. Узнав о расторжении контракта Криштиану Роналду с Манчестер Юнайтед, у Компани спросили, хотел бы он пригласить португальца в «Бернли».
«Нам нужны футболисты, которые умеют бегать», – заявил в шуточной форме Венсан.
Would Vincent Kompany take Cristiano Ronaldo at Turf Moor?— BBC Sport (@BBCSport) November 22, 2022
Doesn't seem like the Burnley manager is keen 😅#BBCWorldCup #BBCFootball
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