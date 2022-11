Экс-игрок Манчестер Сити в шуточной форме жестко потроллил Роналду

Экс-игрок английского «Манчестер Сити» Венсан Компани заявил, что не хотел бы видеть Криштиану Роналду в «Бернли», который он тренирует.

Во время чемпионата мира бельгийский специалист работает экспертом на BBC. Узнав о расторжении контракта Криштиану Роналду с Манчестер Юнайтед, у Компани спросили, хотел бы он пригласить португальца в «Бернли».



«Нам нужны футболисты, которые умеют бегать», – заявил в шуточной форме Венсан.

Would Vincent Kompany take Cristiano Ronaldo at Turf Moor?



Doesn't seem like the Burnley manager is keen 😅#BBCWorldCup #BBCFootball