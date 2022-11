Первый гол на ЧМ долго не заставил себя ждать, но вмешался VAR

33-летний форвард сборной Эквадора по футболу Эннер Валенсия на 3-й минуте матча против сборной Катара открыл счет.

После навеса со штрафного от эквадорцев Саад Алшиб ошибся на выходе и после удара с разворота Торрес Валенсия головой переправил мяч в ворота. Но вмешался VAR – после переговоров с видеоассистентами главный арбитр матча Даниэле Орсато зафиксировал офсайд.

Чемпионат мира по футболу 2022. 1-й тур

Группа А. 20 ноября

Катар – Эквадор – 0:0 (15 мин.)

❌ NO GOAL - The header is disallowed after a VAR check. #Qatar2022 | #FIFAWorldCup https://t.co/KvkfJ4iWrX