Первый гол на ЧМ долго не заставил себя ждать, но вмешался VAR
Эннер Валенсия забил за Эквадор, но гол был отменен
33-летний форвард сборной Эквадора по футболу Эннер Валенсия на 3-й минуте матча против сборной Катара открыл счет.
После навеса со штрафного от эквадорцев Саад Алшиб ошибся на выходе и после удара с разворота Торрес Валенсия головой переправил мяч в ворота. Но вмешался VAR – после переговоров с видеоассистентами главный арбитр матча Даниэле Орсато зафиксировал офсайд.
Чемпионат мира по футболу 2022. 1-й тур
Группа А. 20 ноября
Катар – Эквадор – 0:0 (15 мин.)
Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.
VALENCIAAAA— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022
❌ NO GOAL - The header is disallowed after a VAR check. #Qatar2022 | #FIFAWorldCup https://t.co/KvkfJ4iWrX— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 20, 2022
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