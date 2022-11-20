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Чемпионат мира
20 ноября 2022, 18:17 |
1500
0

Первый гол на ЧМ долго не заставил себя ждать, но вмешался VAR

Эннер Валенсия забил за Эквадор, но гол был отменен

20 ноября 2022, 18:17 |
1500
0
Первый гол на ЧМ долго не заставил себя ждать, но вмешался VAR
Twitter

33-летний форвард сборной Эквадора по футболу Эннер Валенсия на 3-й минуте матча против сборной Катара открыл счет.

После навеса со штрафного от эквадорцев Саад Алшиб ошибся на выходе и после удара с разворота Торрес Валенсия головой переправил мяч в ворота. Но вмешался VAR – после переговоров с видеоассистентами главный арбитр матча Даниэле Орсато зафиксировал офсайд.

Чемпионат мира по футболу 2022. 1-й тур

Группа А. 20 ноября

Катар – Эквадор – 0:0 (15 мин.)

Sport.ua проводит текстовую и видео трансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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