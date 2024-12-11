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  4. ФОТО. Как игрок Аталанты не забил в пустые ворота Реала на 90+4-й минуте
Лига Чемпионов
Аталанта
10.12.2024 22:00 – FT 2 : 3
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
11 декабря 2024, 00:29 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:56
715
2

ФОТО. Как игрок Аталанты не забил в пустые ворота Реала на 90+4-й минуте

Матео Ретеги упустил шанс вырвать ничью в матче 6-го тура Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 00:29 | Обновлено 11 декабря 2024, 00:56
715
2
ФОТО. Как игрок Аталанты не забил в пустые ворота Реала на 90+4-й минуте

10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сливочных.

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На 90+4-й минуте при счете 3:2 в пользу королевского клуба Адемола Лукман опасно прострелил в штрафную соперника.

На передачу откликнулся Матео Ретеги, которого не накрывал ни один игрок Реала. Разрезным пасом был обыгран и Тибо Куртуа, который находился у правой (если смотреть от лица голкипера) штанге, в то время как Ретеги получал передачу чуть правее (если смотреть от лица игрока) от центра ворот.

Но форвард не сумел попасть в пустые, пробив выше перекладины [видео момента]. Вполне возможно, что Ретеги находился в офсайде, но для проверки VAR такие моменты вначале нужно забить...

ФОТО. Как игрок Аталанты не забил в пустые ворота Реала на 90+4-й минуте

ФОТО. Возможный офсайд во время передачи Лукмана на Ретеги

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Матео Ретеги офсайд (вне игры) фото Адемола Лукман Реал Мадрид Аталанта Аталанта - Реал Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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serhiy
Ви Судакова фото покажіть ! Аталанту показують . В нас такий самий є )))
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+3
Ron Noiill
оце лох бл. Напевно як і сундаков тепер коштує 200 млн і всі стоять в черзі щоб купити цього супер таланта.
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0
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