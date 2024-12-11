10 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Аталанта и Реал Мадрид.

Поединок прошел на стадионе Атлети Адзурри д'Италия в Бергамо. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу сливочных.

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На 90+4-й минуте при счете 3:2 в пользу королевского клуба Адемола Лукман опасно прострелил в штрафную соперника.

На передачу откликнулся Матео Ретеги, которого не накрывал ни один игрок Реала. Разрезным пасом был обыгран и Тибо Куртуа, который находился у правой (если смотреть от лица голкипера) штанге, в то время как Ретеги получал передачу чуть правее (если смотреть от лица игрока) от центра ворот.

Но форвард не сумел попасть в пустые, пробив выше перекладины [видео момента]. Вполне возможно, что Ретеги находился в офсайде, но для проверки VAR такие моменты вначале нужно забить...

ФОТО. Как игрок Аталанты не забил в пустые ворота Реала на 90+4-й минуте

ФОТО. Возможный офсайд во время передачи Лукмана на Ретеги