В воскресенье, 20 ноября, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Катара и Эквадора.

Поединок состоится на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

В Украине поединок транслируют региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Катар – Эквадор.