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Чемпионат мира
18 ноября 2022, 07:00 | Обновлено 18 ноября 2022, 08:39
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0

Катар – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 ноября в 18:00 поединок-открытие Мундиаля-2022

18 ноября 2022, 07:00 | Обновлено 18 ноября 2022, 08:39
201
0
Катар – Эквадор. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 ноября, состоится матч группового раунда Лиги наций, в котором встретятся национальные сборные Катара и Эквадора.

Поединок состоится на стадионе «Аль-Байт» в Эль-Хауре. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

В Украине поединок транслируют региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Катар – Эквадор.

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Источник Sport.ua
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