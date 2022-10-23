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ATP
23 октября 2022, 04:50 | Обновлено 23 октября 2022, 04:52
26
0

Определились финалисты турнира АТР в Неаполе. Два итальянца разыграют титул

Проблемные соревнования подходя к концу

23 октября 2022, 04:50 | Обновлено 23 октября 2022, 04:52
26
0
Определились финалисты турнира АТР в Неаполе. Два итальянца разыграют титул
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22 октября состоялись полуфинальные матчи хардового турнира серии АТР в Неаполе (Италия).

Вторая ракетка Италии Маттео Берреттини (АТР 16) в трех сетах обыграл Маккензи Макдональда (США, ATP 74). Итальянец проведет четвертый финал в сезоне и впервые в карьере сыграет в финале одиночного разряда на харде (в прошлом году вместе со сборной Италии дошел до финала АТР Cup в Австралии). В этом году Берреттини выиграл титулы на травяных турнирах в Лондоне и Штутгарте и проиграл решающий матч на грунте в Гштааде. Всего экс-шестая ракетка мира сыграет 12-й финал и будет бороться за восьмой титул.

Лоренцо Музетти (АТР 24, Италия 24) в двух партиях выиграл у Миомира Кецмановича (Сербия, ATP 30). Итальянец во второй раз в карьере сыграет в финале турнира АТР. Ранее в этом сезоне 20-летний итальянец выиграл титул на грунтовом турнире АТР 500 в Гамбурге, обыграв в финале Карлоса Алькараса. Победа в финале позволит Лоренцо Музетти обновить на одну позицию свой личный рекорд в рейтинге, поднявшись на 23-е место.

Отметим, что Маттео и Лоренцо впервые сыграют друг против друга.

АТР 250 Неаполь. Хард. Полуфиналы

Миомир Кецманович (Сербия) [5] – Лоренцо Музетти (Италия) [4] – 3:6, 4:6

Маккензи Макдональд (США) – Маттео Берреттини (Италия) [2] – 6:3, 6:7 (2:7), 3:6

К слову, турнир в Неаполе прославился неудачной организацией.

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Маттео Берреттини Миомир Кецманович ATP Неаполь Лоренцо Музетти Маккензи Макдональд
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Источник Sport.ua
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