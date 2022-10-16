Ужасная организация теннисного турнира в Италии. Игроки явно недовольны

Вчера, 15 октября, должны были состояться матчи 1-го квалификационного раунда на турнире серии АТР 250 в Неаполе (Италия).

Игроки отказались выходить на игры из-за крайне низкого качества кортов, которые оказались неровными и мягкими, из-за чего на них оставались вмятины от ног. Теннисисты заявили, что такие корты – уровень фьючерсов, а не АТР турниров.

Организаторы турнира подтвердили проблему с кортами, сославшись на некачественные материалы, которые использовала компания, занимавшаяся установкой покрытия. В связи с этим матчи квалификации будут перенесены в другой теннисный клуб Неаполя, а на игровых кортах будут проведены «необходимые работы по восстановлению пригодности площадок».

В основной сетке турнира в Неаполе заявлены игроки топ-30: Пабло Карреньо Буста, Маттео Берреттини, Роберто Баутиста Агут и Лоренцо Музетти.