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  4. Ужасная организация теннисного турнира в Италии. Игроки явно недовольны
ATP
16 октября 2022, 10:45 |
481
0

Ужасная организация теннисного турнира в Италии. Игроки явно недовольны

Соревнования в Неаполе под угрозой срыва

16 октября 2022, 10:45 |
481
0
Ужасная организация теннисного турнира в Италии. Игроки явно недовольны
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Вчера, 15 октября, должны были состояться матчи 1-го квалификационного раунда на турнире серии АТР 250 в Неаполе (Италия).

Игроки отказались выходить на игры из-за крайне низкого качества кортов, которые оказались неровными и мягкими, из-за чего на них оставались вмятины от ног. Теннисисты заявили, что такие корты – уровень фьючерсов, а не АТР турниров.

Организаторы турнира подтвердили проблему с кортами, сославшись на некачественные материалы, которые использовала компания, занимавшаяся установкой покрытия. В связи с этим матчи квалификации будут перенесены в другой теннисный клуб Неаполя, а на игровых кортах будут проведены «необходимые работы по восстановлению пригодности площадок».

В основной сетке турнира в Неаполе заявлены игроки топ-30: Пабло Карреньо Буста, Маттео Берреттини, Роберто Баутиста Агут и Лоренцо Музетти.

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ATP Неаполь Пабло Карреньо Буста Маттео Берреттини Роберто Баутиста Агут Лоренцо Музетти
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