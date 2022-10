Черная пятница для «козлов». Майнц отгрузил Кельну пять безответных мячей

В стартовом матче 11-го тура чемпионата Германии «Майнц» дома разгромил «Кельн» со счетом 5:0.

Маркус Ингвартсен забил пенальти на 11-й минуте. Затем за «Майнц» голами также отметились Доминик Кор, Антон Штах, Аарон Мартин Кариколь и Карим Онисиво.

У «козлов» был удален защитник Лука-Яннис Килиан за два горчичника на 28-й минуте.

«Майнц» поднялся на 3-ю позицию в Бундеслиге (18 очков). «Кельн» занимает 9-е место с 16 очками.

Бундеслига. 11-й тур, 21 октября

Майнц – Кельн – 5:0

Голы: Ингвартсен, 11 (пен), Кор, 35, Штах, 40, Мартин, 73, Онисиво, 84.

M̵a̵i̵n̵z̵ ̵0̵5̵ Mainz 5-0



What a way to get our first home win of the season!!! 🤩



5-0 l FT l #M05KOE pic.twitter.com/hm5ezB7URn