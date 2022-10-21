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Майнц
21.10.2022, FT 5 : 0
Кельн
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Германия
21 октября 2022, 23:23 | Обновлено 21 октября 2022, 23:37
57
1

Черная пятница для «козлов». Майнц отгрузил Кельну пять безответных мячей

«Майнц» с 18 очками поднялся на 3-ю позицию в Бундеслиге

21 октября 2022, 23:23 | Обновлено 21 октября 2022, 23:37
57
1
Черная пятница для «козлов». Майнц отгрузил Кельну пять безответных мячей
ФК Майнц

В стартовом матче 11-го тура чемпионата Германии «Майнц» дома разгромил «Кельн» со счетом 5:0.

Маркус Ингвартсен забил пенальти на 11-й минуте. Затем за «Майнц» голами также отметились Доминик Кор, Антон Штах, Аарон Мартин Кариколь и Карим Онисиво.

У «козлов» был удален защитник Лука-Яннис Килиан за два горчичника на 28-й минуте.

«Майнц» поднялся на 3-ю позицию в Бундеслиге (18 очков). «Кельн» занимает 9-е место с 16 очками.

Бундеслига. 11-й тур, 21 октября

Майнц – Кельн – 5:0

Голы: Ингвартсен, 11 (пен), Кор, 35, Штах, 40, Мартин, 73, Онисиво, 84.

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Источник Sport.ua
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Петя Рудик
Почав читати заголовок, подумав про москалів мова)))
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