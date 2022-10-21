Черная пятница для «козлов». Майнц отгрузил Кельну пять безответных мячей
«Майнц» с 18 очками поднялся на 3-ю позицию в Бундеслиге
В стартовом матче 11-го тура чемпионата Германии «Майнц» дома разгромил «Кельн» со счетом 5:0.
Маркус Ингвартсен забил пенальти на 11-й минуте. Затем за «Майнц» голами также отметились Доминик Кор, Антон Штах, Аарон Мартин Кариколь и Карим Онисиво.
У «козлов» был удален защитник Лука-Яннис Килиан за два горчичника на 28-й минуте.
«Майнц» поднялся на 3-ю позицию в Бундеслиге (18 очков). «Кельн» занимает 9-е место с 16 очками.
Бундеслига. 11-й тур, 21 октября
Майнц – Кельн – 5:0
Голы: Ингвартсен, 11 (пен), Кор, 35, Штах, 40, Мартин, 73, Онисиво, 84.
M̵a̵i̵n̵z̵ ̵0̵5̵ Mainz 5-0— Mainz 05 English (@Mainz05en) October 21, 2022
What a way to get our first home win of the season!!! 🤩
5-0 l FT l #M05KOE pic.twitter.com/hm5ezB7URn
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