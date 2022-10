Манчестер Сити – лучший клуб года по версии France Football

«Манчестер Сити» завоевал награду лучшему клубу 2022 года по версии France Football. В прошлом сезоне команда Пепа Гвардиолы в очередной раз завоевала чемпионский титул в АПЛ.

Награда лучшему клубу по версии France Football вручается во второй раз в истории. В прошлом году ее завоевал другой английский клуб, «Челси».

Ранее лучшим вратарем года был признан Тибо Куртуа.

Manchester City is the club of the year!



Congrats 💙#clubdelannée #ballondor pic.twitter.com/BtftAv5XWL