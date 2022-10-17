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17 октября 2022, 22:43 |
588
0

Лучший вратарь года. Куртуа завоевал трофей Яшина

Награда досталась голкиперу «Реала»

17 октября 2022, 22:43 |
588
0
Лучший вратарь года. Куртуа завоевал трофей Яшина
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал обладателем трофея имени Льва Яшина. Он вручается лучшему голкиперу года по версии France Football.

В голосовании на Золотой мяч Куртуа занял седьмое место. В прошлом году трофей Яшина завоевал Джанлуиджи Доннарумма.

Ранее Роберт Левандовски завоевал трофей имени Герда Мюллера.

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Источник Sport.ua
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