Другие новости17 октября 2022, 22:43 |
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Лучший вратарь года. Куртуа завоевал трофей Яшина
Награда досталась голкиперу «Реала»
17 октября 2022, 22:43 |
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Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал обладателем трофея имени Льва Яшина. Он вручается лучшему голкиперу года по версии France Football.
В голосовании на Золотой мяч Куртуа занял седьмое место. В прошлом году трофей Яшина завоевал Джанлуиджи Доннарумма.
Ранее Роберт Левандовски завоевал трофей имени Герда Мюллера.
THIBAUT COURTOIS IS THE 2022 YACHINE TROPHY WINNER!@realmadrid#TrophéeYachine #balondor pic.twitter.com/llvIhMm1iz— Ballon d'Or #ballondor (@francefootball) October 17, 2022
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