Лучший вратарь года. Куртуа завоевал трофей Яшина

Бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа стал обладателем трофея имени Льва Яшина. Он вручается лучшему голкиперу года по версии France Football.

В голосовании на Золотой мяч Куртуа занял седьмое место. В прошлом году трофей Яшина завоевал Джанлуиджи Доннарумма.

Ранее Роберт Левандовски завоевал трофей имени Герда Мюллера.