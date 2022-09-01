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Италия
01 сентября 2022, 20:41 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:43
9258
5

Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение

Руслан останется в Бергамо и не перейдет в «Тоттенхэм» или «Марсель»

01 сентября 2022, 20:41 | Обновлено 01 сентября 2022, 21:43
9258
5
Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
ФК Аталанта. Руслан Малиновский

Стала известна судьба украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского на ближайший сезон.

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси принял решение, что украинец остается в клубе из Бергамо, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Таким образом, сорваны переговоры о переходе Руслана в английский «Тоттенхэм» или французский «Марсель».

В текущем сезоне Малиновский провел 3 матча Серии A и забил 1 гол за «Аталанту».

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Комментарии 5
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ALKOSruLKA
...такий заголовок пафосний.... За три години до закриття вікна - нам і самим зрозуміло, що нікуди не перейде! ...як і Мудрик, Забарний, Циганков, Довбик.... Всі гнитимуть в УПЛ !
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+5
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Serg Babak
ну  і норм. 
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+2
Pojarskiy
Думаю це добре, і Маліна ще витягне їх цього сезону, побачимо 
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0
lenares85
Физуха бешенная у Аталанти Маліна не витягує тому і проситься до іншого клубу треба відпускати в де полегше йомй буде і змодже повний матч грати
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0
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