Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение

Стала известна судьба украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского на ближайший сезон.

Президент «Аталанты» Антонио Перкасси принял решение, что украинец остается в клубе из Бергамо, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Таким образом, сорваны переговоры о переходе Руслана в английский «Тоттенхэм» или французский «Марсель».

В текущем сезоне Малиновский провел 3 матча Серии A и забил 1 гол за «Аталанту».

Ruslan Malinovskyi stays at Atalanta, no Tottenham or OM move. Decision has been made by Atalanta president Percassi. 🚨🔵 #DeadlineDay pic.twitter.com/WnK3y6lSPX