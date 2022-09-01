Стала известна судьба Малиновского. Президент Аталанты принял решение
Руслан останется в Бергамо и не перейдет в «Тоттенхэм» или «Марсель»
Стала известна судьба украинского хавбека «Аталанты» Руслана Малиновского на ближайший сезон.
Президент «Аталанты» Антонио Перкасси принял решение, что украинец остается в клубе из Бергамо, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Таким образом, сорваны переговоры о переходе Руслана в английский «Тоттенхэм» или французский «Марсель».
В текущем сезоне Малиновский провел 3 матча Серии A и забил 1 гол за «Аталанту».
Ruslan Malinovskyi stays at Atalanta, no Tottenham or OM move. Decision has been made by Atalanta president Percassi. 🚨🔵 #DeadlineDay pic.twitter.com/WnK3y6lSPX— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022
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