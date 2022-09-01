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  4. Аталанта готова продать Малиновского в Марсель за 25 млн евро
Италия
01 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:53
111
0

Аталанта готова продать Малиновского в Марсель за 25 млн евро

Итальянский клуб снизил ценник на украинца

01 сентября 2022, 03:45 | Обновлено 01 сентября 2022, 03:53
111
0
Аталанта готова продать Малиновского в Марсель за 25 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Хавбек «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский все еще может покинуть итальянской клуб в летнее трансферное окно.

«Марсель» заинтересован в услугах Малиновского и уже сделал предложение итальянскому клубу. Бергамаски, которые ранее озвучили цену за украинца в 40 миллионов евро, существенно снизили свои финансовые аппетиты. Теперь «Аталанта» готова отпустить украинца за 25 миллионов.

Трансферное окно в Италии и Франции открыто до 1 сентября включительно. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода футболиста в 28 миллионов евро.

В нынешнем сезоне украинец сыграл три матча за «Аталанту» в Серии А, записав на свой счет гол и ассист. После четырех туров «Марсель» занимает второе место в чемпионате Франции, имея в своем активе десять очков.

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Источник Tutto Atalanta
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