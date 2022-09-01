Аталанта готова продать Малиновского в Марсель за 25 млн евро
Итальянский клуб снизил ценник на украинца
Хавбек «Аталанты» и национальной сборной Украины Руслан Малиновский все еще может покинуть итальянской клуб в летнее трансферное окно.
«Марсель» заинтересован в услугах Малиновского и уже сделал предложение итальянскому клубу. Бергамаски, которые ранее озвучили цену за украинца в 40 миллионов евро, существенно снизили свои финансовые аппетиты. Теперь «Аталанта» готова отпустить украинца за 25 миллионов.
Трансферное окно в Италии и Франции открыто до 1 сентября включительно. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода футболиста в 28 миллионов евро.
В нынешнем сезоне украинец сыграл три матча за «Аталанту» в Серии А, записав на свой счет гол и ассист. После четырех туров «Марсель» занимает второе место в чемпионате Франции, имея в своем активе десять очков.
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