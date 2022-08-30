Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» вышел из гонки за подписание полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

Теперь главным претендентом на игрока сборной Украины является «Марсель», сообщает L'Еquipe. Французы надеются успеть подписать 29-летнего футболиста до конца летнего трансферного окна.

Отметим, что «Аталанта» выставила ценник на украинца в размере 45 миллионов евро. Сам Руслан хотел продолжить карьеру в АПЛ, а не в Лиге 1.