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  4. Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе
Англия
30 августа 2022, 14:29 |
670
0

Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе

Английский клуб не будет подписывать украинца

30 августа 2022, 14:29 |
670
0
Тоттенхэм – все! Малиновского не будет в лондонском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» вышел из гонки за подписание полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

Теперь главным претендентом на игрока сборной Украины является «Марсель», сообщает L'Еquipe. Французы надеются успеть подписать 29-летнего футболиста до конца летнего трансферного окна.

Отметим, что «Аталанта» выставила ценник на украинца в размере 45 миллионов евро. Сам Руслан хотел продолжить карьеру в АПЛ, а не в Лиге 1.

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Руслан Малиновский Аталанта Тоттенхэм Марсель трансферы трансферы АПЛ трансферы Лиги 1
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Источник L'Equipe
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