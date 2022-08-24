Цена растет. Аталанта хочет за Малиновского уже более 40 миллионов

«Аталанта» еще раз подняла цену на украинского полузащитника Руслана Малиновского. По информации Calciomercato.com, теперь клуб из Бергамо требует за своего игрока 40 миллионов евро плюс 5 миллионов в виде бонусов.

«Аталанта» не собирается отпускать Малиновского на любых условиях, которые были предложены. Вариант, при котором 29-летний хавбек останется в команде, не исключен.

«Тоттенхэм» предлагает «Аталанте» лишь аренду с правом выкупа Малиновского. Итальянскому клубу такой вариант не нравится, в том числе и потому, что ранее «Тоттенхэм» не выкупил вратаря Пьерлуиджи Голлини, которого также брал в аренду у «Аталанты».

Сегодня утром сообщалось о том, что «Аталанта» подняла цену на Малиновского с 18-20 до 30-35 миллионов. Кроме «Тоттенхэма», интерес к полузащитнику проявляет «Вест Хэм» и «Марсель».