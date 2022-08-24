Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?

Итальянский клуб «Аталанта» поднял цену, за которую смог бы отпустить Руслана Малиновского.

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо хотел получить за украинского полузащитника 18-20 миллионов евро, но теперь цена кардинально изменилась. После гола Малиновского «Милану» его ценник взлетел до 30-35 миллионов евро плюс бонусы, сообщает TuttoAtalanta.

«Тоттенхэм» заинтересован в игроке, но клуб не готов делать предложение по полноценному трансферу игрока, а рассматривает вариант только с арендой. Шансы на то, что Руслан останется в Италии также взлетели, как и его ценник.

Стоит отметить, что футболистом интересуется «Вест Хэм» и «Марсель», но во французский клуб украинец отказался переходить.