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  4. Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?
Италия
24 августа 2022, 10:40 |
3460
0

Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?

«Аталанта» солидно подняла цену

24 августа 2022, 10:40 |
3460
0
Малиновский теперь стоит в два раза дороже. Украинец останется в Италии?
Instagram. Руслан Малиновский

Итальянский клуб «Аталанта» поднял цену, за которую смог бы отпустить Руслана Малиновского

Ранее сообщалось, что клуб из Бергамо хотел получить за украинского полузащитника 18-20 миллионов евро, но теперь цена кардинально изменилась. После гола Малиновского «Милану» его ценник взлетел до 30-35 миллионов евро плюс бонусы, сообщает TuttoAtalanta.

«Тоттенхэм» заинтересован в игроке, но клуб не готов делать предложение по полноценному трансферу игрока, а рассматривает вариант только с арендой. Шансы на то, что Руслан останется в Италии также взлетели, как и его ценник.

Стоит отметить, что футболистом интересуется «Вест Хэм» и «Марсель», но во французский клуб украинец отказался переходить.

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Источник Tutto Atalanta
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