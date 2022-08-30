Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком

По информации авторитетного издания Lequipe, «Марсель» в последние дни трансферного окна надеется подписать полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

На этот момент другой претендент, «Тоттенхэм», не может договориться с итальянским клубом. Лондонцы настаивают на аренде игрока, тогда как «Аталанта» готова только продавать, учитывая, что контракт Малиновского завершается через год.

Хавбек сборной Украины может стать 12-м новичком «Марселя» этим летом. Клуб значительно усилил состав, подписав Луиса Суареса, Алексиса Санчеса, Жордана Верету, Эрика Байлли и других.

На старте сезона «Марсель» лидирует вместе с ПСЖ, набрав 10 очков.