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  4. Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком
Франция
30 августа 2022, 11:48 |
1145
0

Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком

Французский клуб провел мощное летнее усиление

30 августа 2022, 11:48 |
1145
0
Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком
Getty Images/Global Images Ukraine

По информации авторитетного издания Lequipe, «Марсель» в последние дни трансферного окна надеется подписать полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.

На этот момент другой претендент, «Тоттенхэм», не может договориться с итальянским клубом. Лондонцы настаивают на аренде игрока, тогда как «Аталанта» готова только продавать, учитывая, что контракт Малиновского завершается через год.

Хавбек сборной Украины может стать 12-м новичком «Марселя» этим летом. Клуб значительно усилил состав, подписав Луиса Суареса, Алексиса Санчеса, Жордана Верету, Эрика Байлли и других.

На старте сезона «Марсель» лидирует вместе с ПСЖ, набрав 10 очков.

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Аталанта Марсель Руслан Малиновский
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Источник L'Equipe
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