Марсель надеется подписать Малиновского. Руслан может стать 12 новичком
Французский клуб провел мощное летнее усиление
По информации авторитетного издания Lequipe, «Марсель» в последние дни трансферного окна надеется подписать полузащитника «Аталанты» Руслана Малиновского.
На этот момент другой претендент, «Тоттенхэм», не может договориться с итальянским клубом. Лондонцы настаивают на аренде игрока, тогда как «Аталанта» готова только продавать, учитывая, что контракт Малиновского завершается через год.
Хавбек сборной Украины может стать 12-м новичком «Марселя» этим летом. Клуб значительно усилил состав, подписав Луиса Суареса, Алексиса Санчеса, Жордана Верету, Эрика Байлли и других.
На старте сезона «Марсель» лидирует вместе с ПСЖ, набрав 10 очков.
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