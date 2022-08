ОФИЦИАЛЬНО. Рома подписала хавбека Олимпиакоса

«Рома» официально сообщила о подписании центрального полузащитника «Олимпиакоса» Мади Камара. Речь идет о годичной аренде с опцией выкупа.

Камара выступал за «Олимпиакос» с 2018 года. В прошлом сезоне на счету 25-летнего гвинейца 2 гола и 2 ассиста в 45 матчах за «Олимпиакос» во всех турнирах.

Вчера «Рома» в четвертом туре Серии А разгромила «Монцу» 3:0.

🖊️ 𝗡𝗘𝗪 𝗦𝗜𝗚𝗡𝗜𝗡𝗚 | Mady Camara 👋



Welcome to the Giallorossi! 🐺

#ASRoma | @MCamarajr10 pic.twitter.com/iIfIqAjlpI