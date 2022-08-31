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Чемпионат Италии
Рома
30.08.2022, FT 3 : 0
Монца
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Италия
31 августа 2022, 00:54 | Обновлено 31 августа 2022, 01:14
38
0

Дубль Дибалы принес победу Роме над Монцей. Моуриньо против Берлускони

Римские волки набрали 10 очков и лидируют в Серии А

31 августа 2022, 00:54 | Обновлено 31 августа 2022, 01:14
38
0
Дубль Дибалы принес победу Роме над Монцей. Моуриньо против Берлускони
ФК Рома. Пауло Дибала

В матче 4-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле победила «Монцу» со счетом 3:0.

Дубль сотворил аргентинец Пауло Дибала, оформив первые голы в составе нового клуба. Еще один мяч в свой актив записал защитник Роджер Ибаньес.

«Рома» под руководством Жозе Моуриньо набрала 10 очков и лидирует в Серии А. Хотя известный меценат Сильвио Берлускони пытается построить новый суперклуб, «Монца» остается без очков на последнем 20-м месте.

Серия А. 4-й тур, 30 августа

Рома – Монца – 3:0

Голы: Пауло Дибала, 18, 32, Роджер Ибаньес, 61.

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Рожер Ибаньес (Рома).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Пауло Дибала (Рома).
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Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Пауло Дибала Жозе Моуриньо Сильвио Берлускони Рома Рим Монца
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Источник Sport.ua
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