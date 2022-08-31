Дубль Дибалы принес победу Роме над Монцей. Моуриньо против Берлускони
Римские волки набрали 10 очков и лидируют в Серии А
В матче 4-го тура чемпионата Италии «Рома» на своем поле победила «Монцу» со счетом 3:0.
Дубль сотворил аргентинец Пауло Дибала, оформив первые голы в составе нового клуба. Еще один мяч в свой актив записал защитник Роджер Ибаньес.
«Рома» под руководством Жозе Моуриньо набрала 10 очков и лидирует в Серии А. Хотя известный меценат Сильвио Берлускони пытается построить новый суперклуб, «Монца» остается без очков на последнем 20-м месте.
Серия А. 4-й тур, 30 августа
Рома – Монца – 3:0
Голы: Пауло Дибала, 18, 32, Роджер Ибаньес, 61.
События матча
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