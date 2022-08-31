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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал испанского хавбека Наполи
Франция
31 августа 2022, 07:17 |
256
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал испанского хавбека Наполи

Фабиан Руис перебрался в Париж

31 августа 2022, 07:17 |
256
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал испанского хавбека Наполи
twitter.com/psg_english

ПСЖ объявил о подписании центрального полузащитника Фабиана Руиса. Игрок получил контракт на 5 лет.

Трансфер оценивается в 24 миллиона евро.

Последние сезоны испанский футболист успешно выступал за «Наполи». В минувшем чемпионате провел 38 матчей и забил 7 голов.

Провел 15 матчей в составе сборной Испании.

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Источник ФК ПСЖ
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