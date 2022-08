ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал испанского хавбека Наполи

ПСЖ объявил о подписании центрального полузащитника Фабиана Руиса. Игрок получил контракт на 5 лет.

Трансфер оценивается в 24 миллиона евро.

Последние сезоны испанский футболист успешно выступал за «Наполи». В минувшем чемпионате провел 38 матчей и забил 7 голов.

Провел 15 матчей в составе сборной Испании.



Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Fabian Ruiz on a five-year deal, tying the Spain international midfielder to the Parisian club until 30 June 2027. ⬇️❤️💙https://t.co/mLazIVlZYB