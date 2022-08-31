ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал испанского хавбека Наполи
Фабиан Руис перебрался в Париж
ПСЖ объявил о подписании центрального полузащитника Фабиана Руиса. Игрок получил контракт на 5 лет.
Трансфер оценивается в 24 миллиона евро.
Последние сезоны испанский футболист успешно выступал за «Наполи». В минувшем чемпионате провел 38 матчей и забил 7 голов.
Провел 15 матчей в составе сборной Испании.
Paris Saint-Germain are delighted to announce the signing of Fabian Ruiz on a five-year deal, tying the Spain international midfielder to the Parisian club until 30 June 2027. ⬇️❤️💙https://t.co/mLazIVlZYB— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 30, 2022
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