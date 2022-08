Источник: французский центрбек переходит из Лестера в Челси

Французский защитник Уэсли Фофана переходит из «Лестера» в «Челси», информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Футболист будет официально представлен как игрок Челси» в среду, 31 августа.

Фофана за два сезона в Лестере сыграл 52 матча и забил 1 гол.

Кроме того, лондонский «Челси» находится на продвинутой стадии переговоров с немецким «РБ Лейпциг» по трансферу центрбека Йошко Гвардиола. «Синие» предлагают 90 млн евро за переход футболиста.

Ожидается, что соглашение будет подписано сейчас, но футболист останется в Германии до лета 2023, когда и присоединится к «Челси».

