Источник: французский центрбек переходит из Лестера в Челси
«Челси» подписало Уэсли Фофана и хочет приобрести Йошко Гвардиола
Французский защитник Уэсли Фофана переходит из «Лестера» в «Челси», информирует инсайдер Фабрицио Романо.
Футболист будет официально представлен как игрок Челси» в среду, 31 августа.
Фофана за два сезона в Лестере сыграл 52 матча и забил 1 гол.
Кроме того, лондонский «Челси» находится на продвинутой стадии переговоров с немецким «РБ Лейпциг» по трансферу центрбека Йошко Гвардиола. «Синие» предлагают 90 млн евро за переход футболиста.
Ожидается, что соглашение будет подписано сейчас, но футболист останется в Германии до лета 2023, когда и присоединится к «Челси».
Wesley Fofana has also signed the contract as new Chelsea player, all completed with Leicester — he will be unveiled by CFC on Wednesday. 🚨🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022
Fofana can be considered Chelsea player now.
Exclusive: Chelsea are in advanced talks with RB Leipzig to sign Joško Gvardiol! Deal would be completed now but with Gvardiol staying at RB Leipzig, he’d join Chelsea in June 2023. 🚨🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2022
Official proposal submitted today around €90m. Negotiations ongoing on clubs side. pic.twitter.com/3HKoSIjcyN
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