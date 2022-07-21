Зинченко присоединился к Арсеналу в США

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко присоединился к «Арсеналу» на сборе в Орландо. Игрока заметили в тренировочном лагере «канониров», которые, как и бывший клуб Зинченко - «Манчестер Сити», проводят тренировочный сбор в США.

Zinchenko, already wearing Arsenal training kit in Orlando. Deal signed in the afternoon, official soon. ⚪️🔴 #AFC@Arsenalmaan 🎥⤵️pic.twitter.com/AzZv3QzruM — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 20, 2022

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Александр Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» еще 20 июля. Скоро состоится официально представление украинца в качестве игрока лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что трансфер Зинченко обойдется «Арсеналу» в 30 миллионов фунтов.