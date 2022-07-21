Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко присоединился к Арсеналу в США
Англия
21 июля 2022, 00:53 | Обновлено 21 июля 2022, 01:06
193
0

Зинченко присоединился к Арсеналу в США

Скоро будет объявлено о переходе украинца

21 июля 2022, 00:53 | Обновлено 21 июля 2022, 01:06
193
0
Зинченко присоединился к Арсеналу в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко присоединился к «Арсеналу» на сборе в Орландо. Игрока заметили в тренировочном лагере «канониров», которые, как и бывший клуб Зинченко - «Манчестер Сити», проводят тренировочный сбор в США.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Александр Зинченко подписал контракт с «Арсеналом» еще 20 июля. Скоро состоится официально представление украинца в качестве игрока лондонского клуба.

Ранее сообщалось, что трансфер Зинченко обойдется «Арсеналу» в 30 миллионов фунтов.

По теме:
Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
ВИДЕО. Гвардиола подтвердил уход Зинченко и поблагодарил украинца
Кайл УОКЕР: «Зинченко - очень популярный парень в Манчестер Сити»
Александр Зинченко Арсенал Лондон
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо – Фенербахче. Известны стартовые составы
Футбол | 20 июля 2022, 20:12 1
Динамо – Фенербахче. Известны стартовые составы
Динамо – Фенербахче. Известны стартовые составы

Мирча Луческу определился с составом на стартовый матч в Лиге чемпионов

Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Футбол | 20 июля 2022, 13:10 3
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант

Скорее всего, турнир покажет Суспільне

Экс-игрок Шахтера вошел в тренерский штаб тульского Арсенала
Футбол | 20.07.2022, 21:11
Экс-игрок Шахтера вошел в тренерский штаб тульского Арсенала
Экс-игрок Шахтера вошел в тренерский штаб тульского Арсенала
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Футбол | 20.07.2022, 01:00
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Фенербахче
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеобзор матча
Футбол | 20.07.2022, 23:23
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеобзор матча
Динамо – Фенербахче – 0:0. Нулевая ничья в Лодзи. Видеобзор матча
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
19.07.2022, 22:50 4
Теннис
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
19.07.2022, 11:05 23
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
20.07.2022, 16:14 18
Футбол
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
19.07.2022, 09:10 3
Бокс
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
20.07.2022, 00:45 10
Футбол
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
20.07.2022, 05:43 9
Другие виды
Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation
Українські захисники отримали ще два авто за підтримки Favbet Foundation
19.07.2022, 10:00
Другие виды
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
20.07.2022, 22:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем