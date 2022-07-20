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  4. Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
Англия
20 июля 2022, 18:14 |
2084
3

Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года

Александр продолжит карьеру в лондонском клубе

20 июля 2022, 18:14 |
2084
3
Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
Twitter. Коллаж: Зинченко в форме Арсенала

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал с «Арсеналом» контракт на четыре года. 

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, который ранее сообщал, что украинцу еще нужно пройти медосмотр.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» продаст Зинченко в «Арсенал» за сумму близкую к 30 миллионам фунтов, а сам украинец уже согласовал с «канонирами» трудовой договор.

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Комментарии 3
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Calm
Один + , буде жити в Лондоні а не в промисловому Манчестері.... І дай Боже з більшим ігровим часом
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+2
Remark
Зря... (это сугубо мое мнение).
Пусть конечно он там заиграет, и не потеряет форму...вот только шансов на получение трофеев у него теперь почти нет. Да и в Сити отличная команда, где он периодично играл.
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0
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