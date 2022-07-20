Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал с «Арсеналом» контракт на четыре года.

Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, который ранее сообщал, что украинцу еще нужно пройти медосмотр.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» продаст Зинченко в «Арсенал» за сумму близкую к 30 миллионам фунтов, а сам украинец уже согласовал с «канонирами» трудовой договор.