Англия20 июля 2022, 18:14 |
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Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
Александр продолжит карьеру в лондонском клубе
20 июля 2022, 18:14 |
2084
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Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко подписал с «Арсеналом» контракт на четыре года.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, который ранее сообщал, что украинцу еще нужно пройти медосмотр.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» продаст Зинченко в «Арсенал» за сумму близкую к 30 миллионам фунтов, а сам украинец уже согласовал с «канонирами» трудовой договор.
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Пусть конечно он там заиграет, и не потеряет форму...вот только шансов на получение трофеев у него теперь почти нет. Да и в Сити отличная команда, где он периодично играл.