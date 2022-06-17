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  4. Источник: Сделка закрыта. Мане – игрок Баварии
Германия
17 июня 2022, 17:08 |
660
0

Источник: Сделка закрыта. Мане – игрок Баварии

Сенегальский форвард покидает «Ливерпуль»

17 июня 2022, 17:08 |
660
0
Источник: Сделка закрыта. Мане – игрок Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» и «Ливерпуль» достигли полной договоренности по поводу трансфера Садио Мане. Об этом сообщает ряд немецких источников, в том числе авторитетный инсайдер Кристиан Фальк.

Условия личного контракта были согласованы ранее. Поэтому, де-факто Садио Мане уже является игроком «Баварии».

Финансовые условия трансфера не сообщаются, но ранее в СМИ назывались суммы в 35-40 миллионов евро плюс бонусы. В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.

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