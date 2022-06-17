Источник: Сделка закрыта. Мане – игрок Баварии
Сенегальский форвард покидает «Ливерпуль»
«Бавария» и «Ливерпуль» достигли полной договоренности по поводу трансфера Садио Мане. Об этом сообщает ряд немецких источников, в том числе авторитетный инсайдер Кристиан Фальк.
Условия личного контракта были согласованы ранее. Поэтому, де-факто Садио Мане уже является игроком «Баварии».
Финансовые условия трансфера не сообщаются, но ранее в СМИ назывались суммы в 35-40 миллионов евро плюс бонусы. В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.
True✅ Sadio Mané to @FCBayern is a Done Deal— Christian Falk (@cfbayern) June 17, 2022
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