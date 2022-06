Источник: Сделка закрыта. Мане – игрок Баварии

«Бавария» и «Ливерпуль» достигли полной договоренности по поводу трансфера Садио Мане. Об этом сообщает ряд немецких источников, в том числе авторитетный инсайдер Кристиан Фальк.

Условия личного контракта были согласованы ранее. Поэтому, де-факто Садио Мане уже является игроком «Баварии».

Финансовые условия трансфера не сообщаются, но ранее в СМИ назывались суммы в 35-40 миллионов евро плюс бонусы. В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.

True✅ Sadio Mané to @FCBayern is a Done Deal