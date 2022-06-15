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  4. Мане согласовал контракт с Баварией
Германия
15 июня 2022, 12:00 |
464
0

Мане согласовал контракт с Баварией

Мюнхенский клуб близок к трансферу форварда «Ливерпуля»

15 июня 2022, 12:00 |
464
0
Мане согласовал контракт с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine

Один из лидеров «Ливерпуля» Садио Мане этим летом перейдет в «Баварию».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, 30-летний сенегалец согласовал контракт с мюнхенским клубом. Соглашение будет подписано до 30 июня 2025 года.

«Бавария» и «Ливерпуль» близки к завершению переговоров. Ранее сообщалось, что стороны могут сойтись на сумме 35-40 млн евро плюс различные бонусы.

В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.

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Источник твиттер Фабрицио Романо
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