Бавария и Ливерпуль сошлись по сумме трансфера за Мане

«Бавария» и «Ливерпуль» продолжают переговоры по нападающему Садио Мане.

Сам Мане желает перейти только в «Баварию», и «Ливерпуль» принял его позицию в этом вопросе, уже приобретя на его замену Дарвина Нуньеса из «Бенфики».

Как сообщает английская пресса, стороны могут сойтись на сумме 35-40 млн евро плюс различные бонусы.

В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.