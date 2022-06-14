Англия14 июня 2022, 03:39 |
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Бавария и Ливерпуль сошлись по сумме трансфера за Мане
Переход должен вскоре состояться
14 июня 2022, 03:39 |
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«Бавария» и «Ливерпуль» продолжают переговоры по нападающему Садио Мане.
Сам Мане желает перейти только в «Баварию», и «Ливерпуль» принял его позицию в этом вопросе, уже приобретя на его замену Дарвина Нуньеса из «Бенфики».
Как сообщает английская пресса, стороны могут сойтись на сумме 35-40 млн евро плюс различные бонусы.
В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.
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