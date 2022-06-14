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  4. Бавария и Ливерпуль сошлись по сумме трансфера за Мане
Англия
14 июня 2022, 03:39 |
42
0

Бавария и Ливерпуль сошлись по сумме трансфера за Мане

Переход должен вскоре состояться

14 июня 2022, 03:39 |
42
0
Бавария и Ливерпуль сошлись по сумме трансфера за Мане
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бавария» и «Ливерпуль» продолжают переговоры по нападающему Садио Мане.

Сам Мане желает перейти только в «Баварию», и «Ливерпуль» принял его позицию в этом вопросе, уже приобретя на его замену Дарвина Нуньеса из «Бенфики».

Как сообщает английская пресса, стороны могут сойтись на сумме 35-40 млн евро плюс различные бонусы.

В минувшем сезоне Мане провел за «Ливерпуль» 51 матч, в котором забил 23 мяча и сделал 5 голевых передач.

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Ливерпуль трансферы Бавария Садио Мане
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Источник Sky Sports
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