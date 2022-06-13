Бенфика сообщила о продаже Дарвина Нуньеса в Ливерпуль

«Бенфика» официально объявила о продаже нападающего Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль».

Португальский клуб сообщил, что английский клуб заплатит за футболиста 75 млн евро. Еще 25 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

13 июня Нуньес должен пройти медобследование в «Ливерпуле», после чего состоится официальное объявление трансфера.

В сезоне 2021/22 Нуньес сыграл 41 матч за «Бенфику», забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи.