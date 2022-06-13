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  4. Бенфика сообщила о продаже Дарвина Нуньеса в Ливерпуль
Португалия
13 июня 2022, 07:49 |
176
0

Бенфика сообщила о продаже Дарвина Нуньеса в Ливерпуль

Главная звезда португальского клуба продолжит карьеру в Англии

13 июня 2022, 07:49 |
176
0
Бенфика сообщила о продаже Дарвина Нуньеса в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» официально объявила о продаже нападающего Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль».

Португальский клуб сообщил, что английский клуб заплатит за футболиста 75 млн евро. Еще 25 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

13 июня Нуньес должен пройти медобследование в «Ливерпуле», после чего состоится официальное объявление трансфера.

В сезоне 2021/22 Нуньес сыграл 41 матч за «Бенфику», забил 34 гола и отдал четыре результативные передачи.

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Источник ФК Бенфика
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