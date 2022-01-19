Еще один бразилец. Диего Карлос договорился с Ньюкаслом

Защитник «Севильи» продолжит карьеру в английском клубе

  • 19.01.2022 12:04
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Еще один бразилец. Диего Карлос договорился с Ньюкаслом
© Getty Images/Global Images Ukraine

28-летний бразильский центральный защитник «Севильи» Диего Карлос согласовал с английским «Ньюкаслом» условия личного контракта.

Соглашение будет рассчитано на пять лет. При этом «Севилья» хочет получить за своего футболиста крупную сумму, испанский клуб не устраивают предложенные €35 миллионов. Переговоры продолжаются.

Диего Карлос выступает за «Севилью» с 2019 года после перехода из французского «Нанта». В текущем сезоне футболист провел за «Севилью» 28 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года.

Источник — Twitter

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