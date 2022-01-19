Еще один бразилец. Диего Карлос договорился с Ньюкаслом

28-летний бразильский центральный защитник «Севильи» Диего Карлос согласовал с английским «Ньюкаслом» условия личного контракта.
Соглашение будет рассчитано на пять лет. При этом «Севилья» хочет получить за своего футболиста крупную сумму, испанский клуб не устраивают предложенные €35 миллионов. Переговоры продолжаются.
Диего Карлос выступает за «Севилью» с 2019 года после перехода из французского «Нанта». В текущем сезоне футболист провел за «Севилью» 28 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.
Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года.
Diego Carlos has agreed personal terms with Newcastle on potential five year deal. No doubt on player side. ⚪️🇧🇷 #NUFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 19, 2022
Sevilla are keeping the same position as for Koundé deal with Chelsea last summer: ‘important’ bid or no agreement. €35m, not enough. Talks ongoing. pic.twitter.com/iFDM25rWEz
Источник — Twitter
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