Еще один бразилец. Диего Карлос договорился с Ньюкаслом

28-летний бразильский центральный защитник «Севильи» Диего Карлос согласовал с английским «Ньюкаслом» условия личного контракта.

Соглашение будет рассчитано на пять лет. При этом «Севилья» хочет получить за своего футболиста крупную сумму, испанский клуб не устраивают предложенные €35 миллионов. Переговоры продолжаются.

Диего Карлос выступает за «Севилью» с 2019 года после перехода из французского «Нанта». В текущем сезоне футболист провел за «Севилью» 28 матчей во всех турнирах, где забил 2 мяча.

Контракт игрока с «Севильей» рассчитан до лета 2024 года.

Diego Carlos has agreed personal terms with Newcastle on potential five year deal. No doubt on player side. ⚪️🇧🇷 #NUFC



Sevilla are keeping the same position as for Koundé deal with Chelsea last summer: ‘important’ bid or no agreement. €35m, not enough. Talks ongoing. pic.twitter.com/iFDM25rWEz