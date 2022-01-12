Новый бразилец для Шахтера, скандал с переходом Калитвинцева

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 11 января.

1. Соглашение достигнуто. Вингер Аякса Нерес переходит в Шахтер

«Горняки» подпишут бразильского вингера

2A. Переход Калитвинцева под вопросом. Десна подала жалобу

Клуб не согласен с уходом хавбека

2B. Дело пойдет в суды. Калитвинцев пояснил, за какую команду будет выступать

Новичок «Александрии» прокомментировал свой скандальный переход

3A. Лунин может продолжить карьеру в Аяксе

Амстердамский клуб оценивает возможности подписания украинца

3B. Реал готов отпустить Лунина в аренду в Аякс, но с условием

В Мадриде все еще связывают серьезные надежды с украинским голкипером

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Минай продал своего капитана в Венгрию

Александр Петрусенко продолжит карьеру в «Гонведе»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Гонвед подтвердил подписание воспитанника Динамо

Полузащитник Александр Петрусенко перешел из «Миная» в венгерский клуб

5A. Дженоа определила четырех кандидатов на замену Шевченко

Двое из них уже работал с «Грифонами»

5B. Миколенко прокомментировал свои действия в дебютном матче за Эвертон

Виталий признался, что очень нервничал в первые минуты

6A. Шахтеру интересен защитник Фламенго, которого называют новым Марсело

20-летний Рамон Рамос пользуется повышенным спросом в Европе

6B. Игрок из Кальмара. Черноморец подписал шведского защитника

Григорчук продолжает усиливать команду, подписав Дугласа Бергквиста

6C. Халл Сити предложил 5 миллионов евро за экс-форварда Зари

Аллахьяр Сайядманеш может продолжить карьеру в Англии

7A. Аделаида. Ястремская проиграла в первом круге

Украинская теннисистка завершила выступление в одиночном разряде

7B. Калинина обыграла девятую сеяную на турнире в Аделаиде

В следующем раунде Ангелина попробует свои силы против американки Риск

7C. «Австралия и Англия». Свитолина рассказала о вариантах сменить гражданство

Предлагали сменить гражданство с раннего детства

8A. Australian Open. Цуренко стартовала в квалификации с убедительной победы

Украинская теннисистка отдала сопернице всего один гейм за матч

8B. Байндл с камбэком пробилась в полуфинал квалификации Australian Open

Катерина проиграла первый сет, но нашла в себе силы отыграться

8C. Лебединая песня? Стаховский проиграл на старте квалификации Australian Open

Украинец вылетел от американца Джей-Джей Вульфа

9. Джордж КАМБОСОС: «Знаю, что Ломаченко готов приехать на бой в Австралию»

У боксера одно условие - бой должен пройти в Австралии

10A. Их уже нет с нами. Экс-игроки Динамо, умершие в расцвете сил

Блогер Sport.ua – о бывших игроках «бело-голубых», которые ушли молодыми

10B. Бьелса одурманил фанатов Лидса, но он с легкостью уйдет, если потерпит крах

«Павлины» могут покинуть АПЛ уже через два года после возвращения