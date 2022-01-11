Аделаида. Ястремская проиграла в первом круге

21-летняя Даяна Ястремская (№102 WTA) неудачно выступила в основной сетке турнира WTA 250 в Аделаиде.
В матче первого круга украинская теннисистка в трех сетах проиграла Терезе Мартинцовой из Чехии (№48 WTA).
Аделаида. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 4:6, 6:3, 3:6
В следующем раунде чешка будет играть против обидчицы Элины Свитолиной, американки Мэдисон Киз (№87 WTA).
Источник — Sport.ua
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