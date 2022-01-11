Лебединая песня? Стаховский проиграл на старте квалификации Australian Open

36-летний Сергей Стаховский (№220 ATP) завершил выступление в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В первом отборочном раунде украинский теннисист в двух сетах проиграл американцу Джей-Джей Вульфу.
Australian Open. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Джей-Джей Вульф (США) – 3:6, 4:6
Напомним, ранее Стаховский заявил, что вскоре может завершить карьеру, поэтому с большой вероятностью этот Australian Open может оказаться последним в его карьере.
Источник — Sport.ua
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