Лебединая песня? Стаховский проиграл на старте квалификации Australian Open

Украинец вылетел от американца Джей-Джей Вульфа

  • 11.01.2022 08:19
  • 808 просмотров
  • 3 комментария
Лебединая песня? Стаховский проиграл на старте квалификации Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

36-летний Сергей Стаховский (№220 ATP) завершил выступление в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

В первом отборочном раунде украинский теннисист в двух сетах проиграл американцу Джей-Джей Вульфу.

Australian Open. Первый круг квалификации
Сергей Стаховский (Украина) – Джей-Джей Вульф (США) – 3:6, 4:6

Напомним, ранее Стаховский заявил, что вскоре может завершить карьеру, поэтому с большой вероятностью этот Australian Open может оказаться последним в его карьере.

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vittroy
    online
    vittroy, 11.01.2022 08:43
    +3
    Сергіє, ну пора вже закінчувати.....нуууу, скільки можна?
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    Spectra
    Spectra, 11.01.2022 08:59
    0
    Все Стах это конец, ты же не полностью заканчиваешь карьеру ещё будешь пару играть.
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    Megogo_gawno
    Megogo_gawno, 11.01.2022 09:33
    -1
    vittroy, 11.01.2022 08:43
    Сергіє, ну пора вже закінчувати.....нуууу, скільки можна?
    Ему и начинать не нужно было
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