Лебединая песня? Стаховский проиграл на старте квалификации Australian Open

36-летний Сергей Стаховский (№220 ATP) завершил выступление в квалификации Открытого чемпионата Австралии.

В первом отборочном раунде украинский теннисист в двух сетах проиграл американцу Джей-Джей Вульфу.

Australian Open. Первый круг квалификации

Сергей Стаховский (Украина) – Джей-Джей Вульф (США) – 3:6, 4:6

Напомним, ранее Стаховский заявил, что вскоре может завершить карьеру, поэтому с большой вероятностью этот Australian Open может оказаться последним в его карьере.