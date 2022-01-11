Их уже нет с нами. Экс-игроки Динамо, умершие в расцвете сил

За время независимых чемпионатов футбольное сообщество Украины потеряло немало известных футбольных мастеров, ушедших из жизни в расцвете сил. Только в одном киевском «Динамо» мы насчитали восемь подобных случаев. Одни были совсем молодыми футболистами, другие только завершили карьеру игрока или пробовали себя на тренерском мостике. Впрочем, смерть не позволила им претворить все свои мечты в жизнь.

Поэтому вспомним о футболистах киевского гранда, которые в период независимых чемпионатов покинули этот мир в раннем возрасте.

Степан Беца (20.04.1970 – 21.12.1992)

Годы выступлений за «Динамо»: 1990 – 1992

Матчи: 69

Уроженец Мукачево Степан Беца мог стать одним из лучших полузащитников в истории независимых украинских чемпионатов. Впрочем, судьба распорядилась иначе, и радовал поклонников киевского «Динамо» креативный хавбек всего два года.

А начиналась его кратковременная карьера довольно быстро. Уже в 17 лет молодого закарпатца пригласили в дубль днепропетровского «Днепра», где тогда, к слову, его одноклубником был нынешний тренер «Зари» Виктор Скрипник. Впрочем, пробиться в основу днепропетровского клуба было сложно, поэтому Степан решил попробовать свои силы в другой команде для получения игровой практики. Следующий сезон хавбек начал в составе «Шахтера» из Горловки, выступавшего во второй лиге чемпионата СССР, однако отыграл там всего полсезона, перебравшись в Симферополь. После «Таврии» Степан оказался в запорожском «Металлурге», также выступавшем в Первой лиге. Там на Степана Бецу обратили внимание селекционеры киевского «Динамо», которые в 1990 году пригласили полузащитника попробовать свои силы в Киеве.

Уже в первый год своего пребывания в «Динамо» он получил золотые награды среди дублирующих команд СССР. А уже в 1991 году молодой бриллиант стал незаменимым игроком основы киевского клуба. В том сезоне больше матчей, чем Степан, в чемпионате не провел никто из динамовцев (29 игр – 2 мяча), а состав у киевлян тогда был солидный, чего стоят фамилии таких футбольных мастеров, как Олег Саленко, Ахрик Цвейба, Олег Лужный , Сергей Юран, Сергей Ковалец, Владимир Шаран и т.д. Не изменилось положение дел и с началом независимых чемпионатов Украины, где молодой хавбек всегда был в основной обойме тогдашнего наставника Анатолия Пузача. В 1992 году хавбек завоевал серебряные медали первого чемпионата независимой Украины, а в следующем - Кубок и чемпионство, но уже посмертно.

21 декабря 1992 года «динамовцы» отправились в зимний отпуск. Степан Беца вместе с товарищем и тогда футболистом «Днепра» Алексеем Сасько решили посетить Днепропетровск. Впрочем, до конечного пункта назначения игроки не добрались, попав в аварию. Олег Сасько погиб на месте происшествия, а Степан Беца скончался на третий день своего пребывания в реанимации. Обоим игрокам в тот момент было всего 22 года.

Вальдемарас Мартинкенас (3.10.1965 – 20.07.2004)

Годы выступлений: 1991 – 1994

Матчи: 32

Вальдемарас Мартинкенас в начале 90-х годов создавал солидную конкуренцию в «Динамо» Игорю Кутепову. Игрок сборной Литвы (19 матчей в общей сложности) перебрался в состав киевлян во второй половине 1991 года из вильнюсского «Жальгириса» в статусе лучшего футболиста Литвы-1989 и чемпиона этой прибалтийской страны. И хотя в Киеве голкипер не стал основным стражем ворот, однако уверенно подменял в рамке Игоря Кутепова, если тот находился не в форме или в лазарете. В первом независимом чемпионате Украины Вальдемарас Мартинкенас провел 10 матчей и завоевал серебряные награды турнира. В следующем 12 раз защищал ворота «Динамо», в которых пропускал в среднем менее 0,5 мяча. В итоге, литовец вместе с командой завоевал золотые награды украинского первенства в 1993 году.

К сожалению, в следующем сезоне главный тренер киевлян Йожеф Сабо уже не видел Вальдемараса дублером Игоря Кутепова, ведь в команде появились молодой Александр Шовковский и Андрей Ковтун, которых коуч и использовал в роли запасных голкиперов, а самого литовца отправил в дубль. Неудивительно, что вскоре опытный вратарь покинул Киев, но в будущем ни в одном из клубов так и не смог заиграть в основном составе. В 2000 году, в возрасте 35 лет, закончил свою карьеру в эстонском клубе «Курессааре».

После завершения профессиональных выступлений Вальдемарас Мартинкенас начал работать ассистентом главного тренера эстонской «Флоры» и сборной Эстонии, отвечая за подготовку вратарей. В июле 2004 года экс-голкипер «Динамо» утонул в горной реке города Нова-Горица, где должна была состояться ответная игра Лиги чемпионов между местным клубом «Горица» и таллиннской «Флорой». 38-летний тренер решил попробовать себя в местном экстриме, но справиться с местной рекой ему не удалось и выбраться живым из воды он уже не смог.

Николай Волосянко (13.03.1972 – 6.06.2012)

Годы выступлений за «Динамо»: 1996 – 1998

Матчи: 22

Уроженец Ивано-Франковской области Николай Волосянко профессиональную карьеру начал в 1989 году в составе местного «Прикарпатья», которое участвовало в 6 зоне Второй лиги чемпионата СССР. Впрочем, следующий сезон 18-летний футболист, как военнообязанный, начал тренироваться, то есть находиться на службе, в дубле столичного «Динамо», а затем и в другом столичном клубе – СКА. В конце концов, после распада Советского Союза и образования чемпионата независимой Украины, молодой защитник вернулся в родное «Прикарпатье», где стал основным игроком франковского клуба. К сожалению, прикарпатцы в первом независимом чемпионате по итогам сезона покинули Высшую лигу.

Во второй раз в элитный дивизион Николай Волосянко вернулся только в сезоне 1995/96, завоевав путевку в «вышку» в составе «ЦСКА-Борисфен». Уверенная игра не по годам зрелого защитника привлекла к себе внимание тренерского штаба ведущего клуба страны – киевского «Динамо» - и Николай Волосянко во второй раз в карьере стал игроком столичного гранда. Конкуренция того времени в динамовской команде была просто фантастической, поэтому Волосянко в большинстве своем играл за «Динамо-2», лишь изредка выходя на поле в составе основной команды. Впрочем, динамовская прописка открыла ему двери национальной сборной, за которую Николай отыграл один матч против Литвы 13 августа 1996 года. Яркие эпизоды динамовского периода чередовались с провальными. Некоторые из них оставили неприятный осадок, а некоторые, наоборот, стали украшением всей карьеры, как, например, два поединка с «Барселоной», в которых киевляне победили с общим счетом 7:0. В тех славных матчах Николай Волосянко дважды выходил на замену. В общей сложности провел за «Динамо» два года, за которые отыграл всего 22 матча во всех турнирах. Несмотря на это, стал чемпионом и обладателем Кубка Украины.

В 1998 году Николай покинул Киев и перебрался в ряды мариупольского «Металлурга», за который провел два сезона. После Мариуполя был период в киевском «Арсенале» и в чемпионате России в новороссийском «Черноморце». Поиграв определенное время в «Борисфене» и луцкой «Волыни», Николай Волосянко закончил карьеру игрока, отыграв за период с 2002 по 2005 год всего 15 матчей.

Одно время Николай Волосянко работал вместе со Степаном Матвеевым и Андреем Анненковым в тренерском штабе «Борисфена», клубе «Княжа» из Счастливого, а впоследствии помогал тому же Матвееву в работе с «Прикарпатьем», однако, в августе 2011 года передал дела другому специалисту. Последним клубом, который тренировал Николай Волосянко, был ФК «Буча-2», выступавший в первом дивизионе чемпионата Киевской области. Именно во время работы в Буче 6 июня 2012 года 40-летний специалист скончался от сердечного приступа.

Валентин Белькевич (27.01.1973 – 1.08.2014)

Годы выступлений за «Динамо»: 1996 – 2007

Матчи: 342

Getty Images/Global Images Ukraine

Безусловно, Валентин Белькевич – лучший плеймейкер в истории киевского «Динамо» времен независимости. Белорус перешел в ряды столичного гранда в 1996 году, вместе с одноклубником по минскому «Динамо» Александром Хацкевичем. Карьера креативного хавбека в киевском «Динамо» начиналась довольно тяжело. В течение двух лет после переезда в столицу Украины он редко появлялся в основном составе команды, возглавляемой Йожефом Сабо. Впрочем, ситуация изменилась с возвращением в клуб Валерия Лобановского, увидевшего в белорусе то, чего не видел в нем предшественник. Именно Валентин в итоге стал связующим звеном между насыщенной обороной киевлян и мобильным нападением в лице Андрея Шевченко и Сергея Реброва, составляя ударный треугольник Динамо. Именно он организовывал львиную долю стремительных и разящих контратак, ставших фирменным стилем «Динамо» конца 1990-х.

В общей сложности, игрок сборной Беларуси провел в столице Украины долгих 11 лет и завоевал немало титулов, среди которых восемь побед в чемпионате, шесть Кубков и три Суперкубка Украины. Трижды Валентина Белькевича признавали лучшим футболистом украинского первенства. На его счету 342 матча во всех турнирах в футболке «Динамо», в которых он забил 68 голов. В 2008 году плеймейкер принял украинское гражданство и в том же году покинул киевскую команду, перейдя в «Интер» из Баку. Однако, получив в 2009 году тренерскую лицензию, расторг контракт с азербайджанцами и начал в Киеве тренерскую карьеру в молодежных составах «Динамо», в которых он работал до конца своей короткой жизни.

Валентина Белькевича не стало 1 августа 2014 года. 41-летний тренер скончался вследствие отрыва тромба. По решению матери его похоронили в Киеве на Байковом кладбище.

Владимир Кузьмичев (28.07.1979 – 23.09.2016)

Годы выступлений за «Динамо»: 2000 – 2001

Матчи: 17

Россиянин Владимир Кузьмичев перешел в киевское «Динамо» из новороссийского «Черноморца», где Владимир в 2000 году провел за 22 матча и забил в них 4 гола, тем самым получив вызов в ряды молодежной сборной России (правда, ни одного матча в футболке сборной так и не провел). Поскольку переход состоялся уже в ходе чемпионата Украины 2000/01, принять участие в осенней части турнира футболист не мог, однако он был заявлен на матчи Лиги чемпионов. Малорезультативный нападающий, кстати, не имея достаточной игровой практики, тогда сыграл во всех 6 матчах группового этапа (в каждом выходя на замену). К сожалению, киевляне заняли последнее место в квартете с такими командами, как «Андерлехт», «Манчестер Юнайтед» и ПСВ. Владимир вынужден был выступать за «Динамо-2» и лишь весной 2001 года сыграл в 11 матчах основной команды, в которых отличился 2 мячами (все в ворота Виталия Ревы из ЦСКА) и принял участие в завоевании клубом девятого золота национального. чемпионата. Однако, по завершении сезона в Украине, тренерский штаб киевского клуба принял решение расстаться с футболистом из-за малых перспектив того вписаться в тактическую схему команды.

Несмотря на большие авансы, Владимир Кузьмичев в дальнейшем их не оправдал, сменив после «Динамо» более десяти российских команд, среди которых фигурировали и довольно именитые, такие как московские ЦСКА и «Торпедо». Впрочем, задержаться хотя бы в одной больше, чем на два года, не смог. Всего провел на самом высоком уровне в чемпионате России 129 игр, в которых отличился 19-ю голами. Владимир Кузьмичев продолжал играть до 36-летнего возраста и, возможно, еще «побегал» бы не один год в командах низших дивизионов, однако произошло смертельное ДТП, в которое экс-игрок киевского «Динамо» попал 23 сентября 2016 года на Мичуринском проспекте в Москве. Форвард потерял управление автомобилем и врезался в бетонное ограждение. От полученных травм Владимир Кузьмичев скончался на месте трагедии. Ему было 37 лет…

Андрей Хомин (24.05.1968 – 29.09.1999)

Годы выступлений за «Динамо»: 1993 – 1995

Матчи: 62

Как и Николай Волосянко, Андрей Хомин начинал свою карьеру в родном ивано-франковском «Прикарпатье», где провел 5 лет своей карьеры: сначала в первенстве СССР, а затем и в Высшей и Первой лигах чемпионата Украины. Именно Андрей Хомин в 1993 году стал первым футболистом в истории «Динамо», пополнившим состав киевлян во времена братьев Суркисов. Придя из перволигового «Прикарпатья», Андрей Хомин сразу стал основным защитником столичного гранда, проведя к концу сезона 1993/94 в Высшей лиге 17 матчей, в которых забил 1 гол. А в следующем чемпионате без этого защитника состав команды Йожефа Сабо было сложно представить. В этом же году Андрей Хомин вместе с «Динамо» пробился в групповой этап Лиги чемпионов, где соперниками киевлян были московский «Спартак», мюнхенская «Бавария» и парижский «ПСЖ». Однако уже в следующем сезоне футболист все чаще начинал игру со скамейки запасных и постепенно потерял место в стартовом составе. Поэтому защитника сначала отдали в аренду родному «Прикарпатью», а в начале сезона 1996/97 возник вариант с полтавской «Ворсклой», где Андрей Хомин провел одни из лучших лет своей карьеры, став одним из лидеров коллектива и любимцем болельщиков.

Интересно, что Андрей Хомин успел поиграть за границей за туркменский «Копетдаг» и сразу за две сборные. 6 октября 1993 он дебютировал за украинскую национальную сборную, за которую в итоге провел 6 матчей, а в 1998 году произошло неординарное событие: экс-тренер «Ворсклы» Виктор Пожечевский, возглавлявший в то время сборную Туркменистана, пригласил группу украинских игроков помочь его команде. Тогда «туркменами» стали Андрей Хомин, Игорь Кислов, Андрей Завьялов, Константин Сосенко и Роман Бондаренко. За сборную этой страны Андрей провёл два поединка и даже забил один мяч.

Последней командой для талантливого защитника стало его родное «Прикарпатье». 25 сентября франковцы в матче 10 тура сезона 1999/00 разгромили в родных стенах мариупольский «Металлург» (3:0). Всю игру в составе команды Игоря Яворского провел Андрей Хомин, ставший лучшим игроком на поле стадиона «Рух». Как оказалось, она стала последней в жизни 31-летнего игрока. 29 сентября 1999 года он погиб в автомобильной катастрофе недалеко от родного Ивано-Франковска.

Насер Аль-Сюги (24.08.1974 – июль 2004)

Годы выступлений за «Динамо»: 1995

Матчи: 1

Этого загадочного кувейтца специалисты селекционной службы киевского «Динамо» заметили на отборе к чемпионату мира U-20 в Катаре в 1995 году, где он показывал яркую и результативную игру. Они посоветовались с Валерием Лобановским, который тогда работал в Кувейте, и тот дал нападающему хорошую характеристику. Поэтому летом 1995 года Насер Аль-Сюги перебрался в столицу Украины на правах аренды и стал первым легионером из дальнего зарубежья в истории столичного «Динамо». 15 июня этого же года в матче 32-го тура чемпионата Украины наставник киевлян Николай Павлов выпустил молодого кувейтца на замену на 53-й минуте вместо Сергея Скаченко в матче против «Николаева» (4:0). Впрочем, почти за 40 минут своего пребывания на поле ничем особенным легионер так и не отличился. В итоге, этот матч так и остался единственным в киевской карьере кувейтского игрока, и он вскоре вернулся на родину, где выступал за команду «Аль-Тадамон» вплоть до 2004 года. В том же году, в июле, экс-игрок «Динамо» скончался в 40-летнем возрасте при невыясненных обстоятельствах.

Андрей Гусин (11.12.1972 – 17.09.2014)

Годы выступлений за «Динамо»: 1994 – 2005

Матчи: 263

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Гусин никогда не отличался техникой или скоростью, но представить состав «Динамо» и сборной Украины середины 1990-х – начала 2000-х годов без трудолюбивого хавбека, начинавшего карьеру центральным нападающим, было крайне тяжело. Попав в Киев в 1993 году, нападающий и будущий опорник два сезона оттачивал мастерство в составе «Динамо-2», забив за это время 26 голов в 46 матчах Первой лиги. С приходом в ряды киевлян Валерия Лобановского, Андрея Гусина перевели в опорную зону, и здесь он показал мэтру тренерского цеха то, что тот и требовал от центральных полузащитников: борьбу на каждом участке поля. За 9 сезонов в футболке киевского «Динамо» Андрей Гусин 7 раз становился чемпионом Украины, 4 раза завоевал Кубок и один раз Суперкубок Украины. За это время сыграл за киевлян в 263 матчах во всех турнирах и забил 32 мяча.

Также в этот период уроженец Золочева успешно зарекомендовал себя и в рядах сборной Украины, с которой он стал четвертьфиналистом ЧМ-2006. С 1993 по 2006 годы Андрей Гусин провел в футболке национальной команды 71 игру, в которых отличился 9 голами.

В 2005 году полузащитник покинул столицу Украины и перебрался в чемпионат России в самарские «Крылья Советов», где провел два сезона. Последним клубом в игровой карьере Андрея Гусина был раменский «Сатурн», в котором он и повесил бутсы на гвоздь в 2008 году. В декабре 2010 года назначен старшим тренером «Динамо-2». Летом 2013 года был уволен с этой должности после того, как команда едва не вылетела из Первой лиги. В июле 2013 года вошел в штаб российского клуба «Крылья Советов», а 8 августа перешел в «Анжи».

Погиб Андрей Гусин 17 сентября 2014 на автодроме «Чайка» под Киевом, не справившись с управлением мотоцикла. Андрей выехал на кольцевую дорожку автомобильной дороги и на одном из виражей вылетел из седла. Травмы были несовместимы с жизнью. Похоронили известного футболиста на Байковом кладбище, недалеко от могилы его товарища и многолетнего одноклубника Валентина Белькевича.

Александр ШЕРШЕНЬ