Australian Open. Цуренко стартовала в квалификации с убедительной победы

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко успешно начала выступление в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге отборочного раунда Цуренко победила Анкиту Раину из Индии, отдав сопернице всего один гейм за матч.

Australian Open. Первый круг квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Анкита Раина (Индия) – 6:1, 6:0

В полуфинале квалификации Цуренко сразится против Валентини Грамматикопулу (№186 WTA) или Ейжи Мухаммад (№225 WTA).