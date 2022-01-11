Australian Open. Цуренко стартовала в квалификации с убедительной победы

Украинская теннисистка отдала сопернице всего один гейм за матч

  • 11.01.2022 10:36
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Australian Open. Цуренко стартовала в квалификации с убедительной победы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко успешно начала выступление в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом круге отборочного раунда Цуренко победила Анкиту Раину из Индии, отдав сопернице всего один гейм за матч.

Australian Open. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Анкита Раина (Индия) – 6:1, 6:0

В полуфинале квалификации Цуренко сразится против Валентини Грамматикопулу (№186 WTA) или Ейжи Мухаммад (№225 WTA).

Источник — Sport.ua

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