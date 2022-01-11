Australian Open. Цуренко стартовала в квалификации с убедительной победы

32-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко успешно начала выступление в квалификации Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом круге отборочного раунда Цуренко победила Анкиту Раину из Индии, отдав сопернице всего один гейм за матч.
Australian Open. Первый круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Анкита Раина (Индия) – 6:1, 6:0
В полуфинале квалификации Цуренко сразится против Валентини Грамматикопулу (№186 WTA) или Ейжи Мухаммад (№225 WTA).
Источник — Sport.ua
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