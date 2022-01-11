«Австралия и Англия». Свитолина рассказала о вариантах сменить гражданство

Предлагали сменить гражданство с раннего детства

  • 11.01.2022 20:50
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«Австралия и Англия». Свитолина рассказала о вариантах сменить гражданство
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о том, что в течение карьеры получала множество предложений о смене гражданства.

«Когда я начинала юниорскую карьеру, то тренировалась в Израиле и уже были предложения какие-то о гражданстве. Мне 10 лет было. Были и другие предложения уже в нынешнее время».

«Какие страны? Австралия, Казахстан, давно было из Англии. В детском возрасте мне было интересно, почему были предложения. Но тогда родители мне объяснили, что моя страна - Украина. А на взрослом уровне будет странно, если будет играть гимн другой страны. Это уже про деньги».

«Должен быть гимн Украины, я здесь выросла. Я люблю и горжусь тем, что я представлю Украину», - сказала Свитолина.

Источник — Гордон

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