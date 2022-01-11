Переход Калитвинцева под вопросом. Десна подала жалобу

Клуб не согласен с уходом хавбека

  • 11.01.2022 19:11
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Переход Калитвинцева под вопросом. Десна подала жалобу
© fcdynamo.kiev.ua

В понедельник «Александрия» презентовала новых игроков, в том числе полузащитника Владислава Калитвинцева.

Сообщается, что «Десна», у которой был контракт с игроком, не отпускала Владислава и не согласовывала трансфер с «Александрией». Черниговский клуб отправил жалобу в УПЛ и намерен бороться за футболиста.

Контракт хавбека с «Десной» был рассчитан до 2023 года, поэтому он не мог уйти свободным агентом.

Стоит отметить, что «Александрия», презентуя новичков, только в случае с Калитвинцевым не указала срок контракта.

Источник — FanDay

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