Переход Калитвинцева под вопросом. Десна подала жалобу

В понедельник «Александрия» презентовала новых игроков, в том числе полузащитника Владислава Калитвинцева.
Сообщается, что «Десна», у которой был контракт с игроком, не отпускала Владислава и не согласовывала трансфер с «Александрией». Черниговский клуб отправил жалобу в УПЛ и намерен бороться за футболиста.
Контракт хавбека с «Десной» был рассчитан до 2023 года, поэтому он не мог уйти свободным агентом.
Стоит отметить, что «Александрия», презентуя новичков, только в случае с Калитвинцевым не указала срок контракта.
Источник — FanDay
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