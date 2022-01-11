Калинина обыграла девятую сеяную на турнире в Аделаиде

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) победно начала выступления в основе турнира WTA 250 в Аделаиде.
В матче первого раунда украинка одолела Сорану Кырстю из Румынии (№38 WTA).
Аделаида. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 6:2
Для Калининой это была шестая победа над представительницами топ-50. Всего таких матчей украинка сыграла 20.
В следующем раунде Калинина сразится против Элисон Риск из США (№57 WTA).
Источник — Sport.ua
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