Калинина обыграла девятую сеяную на турнире в Аделаиде

В следующем раунде Ангелина попробует свои силы против американки Риск

  • 11.01.2022 12:14
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  • 1 комментарий
Калинина обыграла девятую сеяную на турнире в Аделаиде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№51 WTA) победно начала выступления в основе турнира WTA 250 в Аделаиде.
 
В матче первого раунда украинка одолела Сорану Кырстю из Румынии (№38 WTA). 
 
Аделаида. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Сорана Кырстя (Румыния) – 6:3, 6:2
 
Для Калининой это была шестая победа над представительницами топ-50. Всего таких матчей украинка сыграла 20.
 
В следующем раунде Калинина сразится против Элисон Риск из США (№57 WTA).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.01.2022 12:34
    +1
    Калинина очень прогрессирует, впечатляет её агрессивная игра, но подача слабенькая, если появится хорошая подача можно и на топ-30 замахнуться!
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