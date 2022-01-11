Байндль с камбэком пробилась в полуфинал квалификации Australian Open

Украинская теннисистка Катерина Байндль (№144 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
В стартовом поединке украинка одолела Грейс Мин из США (№171 WTA).
Australian Open. Первый круг квалификации
Катерина Байндль (Украина) – Грейс Мин (США) – 6:7(6), 6:4, 6:1
В следующем раунде Катерина сразится против 19-летней Элины Аванесян из России (№214 WTA).
Источник — Sport.ua
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