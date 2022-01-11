Байндль с камбэком пробилась в полуфинал квалификации Australian Open

Катерина проиграла первый сет, но нашла в себе силы отыграться

  • 11.01.2022 12:32
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Байндль с камбэком пробилась в полуфинал квалификации Australian Open
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндль

Украинская теннисистка Катерина Байндль (№144 WTA) успешно начала выступления в квалификации Открытого чемпионата Австралии.
 
В стартовом поединке украинка одолела Грейс Мин из США (№171 WTA). 
 
Australian Open. Первый круг квалификации
Катерина Байндль (Украина) – Грейс Мин (США) – 6:7(6), 6:4, 6:1

В следующем раунде Катерина сразится против 19-летней Элины Аванесян из России (№214 WTA).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Сначала:
    Spectra
    Spectra, 11.01.2022 12:35
    0
    Украинское дерби все ближе
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