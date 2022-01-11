Реал готов отпустить Лунина в аренду в Аякс, но с условием

Мадридский «Реал» готов рассмотреть возможность ухода своего номинально второго голкипера Андрея Лунина в «Аякс» на правах аренды.
Амстердамцы ныне подыскивают замену для Андре Онаны, который уже подписал предварительный контракт с «Интером» и покинет Нидерланды летом.
В «Аякс» Лунин уедет в аренду только в том случае, если «Реал» получит гарантии регулярной игровой практики для украинского вратаря. Это является определяющим условием в переговорах между «бланкос» и любым заинтересованным в услугах Лунина клубом.
В нынешнем сезоне на счету Андрея Лунина только один поединок за первую команду «Реала», который состоялся в рамках Кубка Испании.
Источник — DefensaCentral
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Но еще 3 года он буде за Реалом,
он где-то чистыми 500 тыс. евро в год получает.
Есть шанс выиграть ЛаЛигу (появится на поле реально в последних турах, когда уже чемпионство будет оформлено). Не знаю медаль дадут или нет.
И шансы на выигрыш ЛЧ (и потенциально не один).
Там бы хоть на замену, а то медаль не дадут. (в 2015 Уефа забрал медали у 3 игроков Барсы (они ни 1 мин. не сыграли))
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