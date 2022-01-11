Реал готов отпустить Лунина в аренду в Аякс, но с условием

В Мадриде все еще связывают серьезные надежды с украинским голкипером

  • 11.01.2022 09:19
  • 3308 просмотров
  • 4 комментария
Реал готов отпустить Лунина в аренду в Аякс, но с условием
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» готов рассмотреть возможность ухода своего номинально второго голкипера Андрея Лунина в «Аякс» на правах аренды.

Амстердамцы ныне подыскивают замену для Андре Онаны, который уже подписал предварительный контракт с «Интером» и покинет Нидерланды летом.

В «Аякс» Лунин уедет в аренду только в том случае, если «Реал» получит гарантии регулярной игровой практики для украинского вратаря. Это является определяющим условием в переговорах между «бланкос» и любым заинтересованным в услугах Лунина клубом.

В нынешнем сезоне на счету Андрея Лунина только один поединок за первую команду «Реала», который состоялся в рамках Кубка Испании.

Источник — DefensaCentral

(25 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    zack1976
    zack1976, 11.01.2022 09:25
    +4
    Дааа... Вечно они хотят практики для Лунина, и вечно ее не дают... Психуют, забирают себе, и опять не дают, сами... Вот такая трагедия, если верить нашим СМИ, конечно же.😀😀😁
    Ссылка
    alefteev77
    alefteev77, 11.01.2022 09:33 (изменен)
    +1
    Так все логично. Какой смысл уходить из Реала, чтобы сидеть на скаймеке запасных в более слабого клуба. Или играть, или сидеть дублером в Реале, тренируясь и проводя время в лучшем клубе мира.
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    Tasha19
    online
    Tasha19, 11.01.2022 10:04
    0
    Нащо Аяксу брати воротаря в аренду?
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 11.01.2022 09:36
    0
    Лунин может продолжить карьеру где угодно (даже аренда , но за те же деньги).
    Но еще 3 года он буде за Реалом,
    он где-то чистыми 500 тыс. евро в год получает.
    Есть шанс выиграть ЛаЛигу (появится на поле реально в последних турах, когда уже чемпионство будет оформлено). Не знаю медаль дадут или нет.
    И шансы на выигрыш ЛЧ (и потенциально не один).
    Там бы хоть на замену, а то медаль не дадут. (в 2015 Уефа забрал медали у 3 игроков Барсы (они ни 1 мин. не сыграли))
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