Реал готов отпустить Лунина в аренду в Аякс, но с условием

Мадридский «Реал» готов рассмотреть возможность ухода своего номинально второго голкипера Андрея Лунина в «Аякс» на правах аренды.

Амстердамцы ныне подыскивают замену для Андре Онаны, который уже подписал предварительный контракт с «Интером» и покинет Нидерланды летом.

В «Аякс» Лунин уедет в аренду только в том случае, если «Реал» получит гарантии регулярной игровой практики для украинского вратаря. Это является определяющим условием в переговорах между «бланкос» и любым заинтересованным в услугах Лунина клубом.

В нынешнем сезоне на счету Андрея Лунина только один поединок за первую команду «Реала», который состоялся в рамках Кубка Испании.